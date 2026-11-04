Χαλάνδρι: Χειροπέδες στον αστυνομικό που έχασε τον οπλισμό του - Σαφάρι για τον εντοπισμό του MP5

Snapshot Αστυνομικός στο Χαλάνδρι συνελήφθη μετά την απώλεια του υπηρεσιακού υποπολυβόλου MP5 που του είχε χρεωθεί.

Έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του αστυνομικού, ο οποίος αντιμετωπίζει ποινικές και πειθαρχικές συνέπειες.

Παρά τις εκτεταμένες έρευνες της Ασφάλειας και της ομάδας ΔΙΑΣ στην περιοχή, το όπλο δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής.

Αναζητείται βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας για να εντοπιστούν στοιχεία σχετικά με την υπόθεση.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους πολίτες να ενημερώσουν την Αστυνομία σε περίπτωση που βρουν πληροφορίες σχετικές με το υποπολυβόλο. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες, Τρίτη (4/11), μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό του υποπολυβόλου MP5 που έχασε αστυνομικός στο Χαλάνδρι, με τις έρευνες να παραμένουν μέχρι στιγμής άκαρπες.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, επιβεβαίωσε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ότι παρά τις εκτεταμένες αναζητήσεις στην περιοχή, το υπηρεσιακό όπλο δεν έχει εντοπιστεί. Όπως ανέφερε, αμέσως μόλις έγινε γνωστή η απώλειά του ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του αστυνομικού και στη συνέχεια ο ίδιος συνελήφθη. Πλέον αντιμετωπίζει τόσο ποινικές όσο και πειθαρχικές συνέπειες για την απώλεια του οπλισμού που του είχε χρεωθεί.

Η κ. Δημογλίδου διευκρίνισε ότι από το σύνολο του υπηρεσιακού εξοπλισμού που είχε παραλάβει ο αστυνομικός έχουν εντοπιστεί όλα τα υπόλοιπα αντικείμενα, με μοναδική εξαίρεση το MP5. «Δεν έχει βρεθεί ο οπλισμός. Αναζητείται από τους αστυνομικούς, ενώ αναζητούν και βιντεοληπτικό υλικό στην περιοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σοβαρότητα της υπόθεσης, επισημαίνοντας ότι η φύλαξη του υπηρεσιακού οπλισμού και του δημόσιου υλικού αποτελεί αυστηρή υποχρέωση κάθε αστυνομικού και η απώλειά του δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα απλό περιστατικό πλημμελούς φύλαξης.

Στην επιχείρηση για τον εντοπισμό του όπλου συμμετέχουν αστυνομικοί της Ασφάλειας και της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή του Χαλανδρίου. Στο πλαίσιο των ερευνών εξετάζεται και διαθέσιμο υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να εντοπιστούν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό του υποπολυβόλου.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. απηύθυνε, τέλος, έκκληση προς τους πολίτες, ζητώντας από όποιον εντοπίσει κάτι που ενδέχεται να σχετίζεται με την υπόθεση να επικοινωνήσει άμεσα με την Αστυνομία.

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