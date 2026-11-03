Χαλάνδρι: Αστυνομικός έχασε υποπολυβόλο MP5 και χειροβομβίδα κρότου-λάμψης 

Snapshot Αστυνομικός έχασε υποπολυβόλο MP5, χειροβομβίδα κρότου-λάμψης και υπηρεσιακό ασύρματο στο Χαλάνδρι.

Ο οπλισμός μεταφερόταν σε σακούλα σούπερ μάρκετ, αντί να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενοι τρόποι ασφαλούς μεταφοράς.

Η σακούλα με τα αντικείμενα έπεσε στον δρόμο και βρέθηκε μόνο ο ασύρματος. Snapshot powered by AI

Απίστευτο περιστατικό, που προκαλεί ερωτήματα για την ασφάλεια και τη διαχείριση του υπηρεσιακού οπλισμού, σημειώθηκε χθες το απόγευμα (02/11/206), στο Χαλάνδρι. Αστυνομικός έχασε στον δρόμο υποπολυβόλο MP5, χειροβομβίδα κρότου-λάμψης και τον υπηρεσιακό του ασύρματο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, ο αστυνομικός πήγαινε σε υπηρεσία φύλαξης. Αντί να μεταφέρει τον οπλισμό με τον τρόπο που προβλέπεται, τον είχε βάλει σε μια απλή σακούλα σούπερ-μάρκετ.

Στη διαδρομή, στην περιοχή του Χαλανδρίου, η σακούλα και ό,τι είχε μέσα έπεσαν στον δρόμο. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, από τα αντικείμενα βρέθηκε συνέχεια μόνο ο ασύρματος. Το υποπολυβόλο MP5 και η χειροβομβίδα κρότου-λάμψης δεν έχουν εντοπιστεί και η ΕΛΑΣ πραγματοποιεί έρευνες.

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