Κλοπή... κλεμμένου αυτοκινήτου έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας

Μία αστυνομικός τραυματίστηκε στην προσπάθειά της να αποτρέψει την κλοπή του αυτοκινήτου

Κατερίνα Ρίστα

Κλοπή... κλεμμένου αυτοκινήτου έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένα αυτοκίνητο που είχε κλαπεί τον Μάιο από τον Κολωνό βρέθηκε και φυλάχθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας.
  • Το όχημα εντοπίστηκε από άνδρες της Άμεσης Δράσης στη Γλυφάδα και μεταφέρθηκε με γερανό για φύλαξη.
  • Ένας άγνωστος άνδρας προσπάθησε να κλέψει ξανά το αυτοκίνητο έξω από το τμήμα, πιθανότατα με το κλειδί.
  • Μια αστυνομικός προσπάθησε να αποτρέψει την κλοπή, αλλά τραυματίστηκε όταν ο άνδρας παρέσυρε το σώμα της με το αυτοκίνητο.
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Ένα αυτοκίνητο που είχε κλαπεί πριν από μερικούς μήνες από τον Κολωνό, βρέθηκε στη Γλυφάδα και μεταφέρθηκε στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα για φύλαξη, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και η νόμιμη διαδικασία για την επιστροφή του στον ιδιοκτήτη του.

Το κλεμμένο όχημα, μάρκας ρενό, η κλοπή του οποίου είχε δηλωθεί στις 15 Μαΐου του τρέχοντος έτους στο Αστυνομικό Τμήμα Κολωνού, εντοπίστηκε από άνδρες της Άμεσης Δράσης στην οδό Καρχηδόνος στη Γλυφάδα.

Κλήθηκε ο γερανός της τροχαίας και το κλεμμένο όχημα μεταφέρθηκε για φύλαξη έξω από το Αστυνομικό Τμήμα της Γλυφάδας.

Λίγο πριν από τις 3.30 τα ξημερώματα, εμφανίστηκε ένας άγνωστος άνδρας έξω από το τμήμα, ο ο οποίος πιθανότατα ήταν εφοδιασμένος με το κλειδί, άνοιξε το αυτοκίνητο και το έβαλε μπροστά, προσπαθώντας να διαφύγει.

Η σκοπός του τμήματος αντιλήφθηκε τις προθέσεις του και προσπάθησε να αποτρέψει τη νέα κλοπή, μπαίνοντας μπροστά στο αυτοκίνητο. Όμως ο άνδρας αντίθετα ανέπτυξε ταχύτητα, παρασύροντας την αστυνομικό και τραυματίζοντάς την στο πόδι.

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