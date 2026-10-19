Αλεξανδρούπολη: Αστυνομικός Σταυρός στον αρχιφύλακα που έσωσε οδηγό ταξί στη Μάκρη

Ο αστυνομικός τον Ιούλιο του 2025 έπεσε στα νερά του λιμανιού της Μάκρης και απεγκλώβισε οδηγό από ταξί που είχε καταλήξει στη θάλασσα

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Αλεξανδρούπολη: Αστυνομικός Σταυρός στον αρχιφύλακα που έσωσε οδηγό ταξί στη Μάκρη
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Ο αρχιφύλακας της Τροχαίας Γεώργιος Μπρίτσος έσωσε έναν οδηγό ταξί που είχε εγκλωβιστεί σε όχημα στη θάλασσα της Μάκρης τον Ιούλιο του 2025.
  • Η Πολιτεία αναγνώρισε την πράξη γενναιότητας και αυταπάρνησης του αστυνομικού απονέμοντας του τον Αστυνομικό Σταυρό.
  • Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 20 Οκτωβρίου 2026 στην Αλεξανδρούπολη με την παρουσία εκπροσώπων της αστυνομικής ηγεσίας.
  • Ο αστυνομικός βρέθηκε τυχαία στο σημείο και χωρίς να εκτελεί υπηρεσία έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του για να σώσει τον εγκλωβισμένο οδηγό.
  • Η ενέργεια του προκάλεσε συγκίνηση και επαίνους από την τοπική συνδικαλιστική ένωση αστυνομικών.
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Μια πράξη γενναιότητας που είχε συγκινήσει το πανελλήνιο αναγνωρίζει επίσημα η Πολιτεία, απονέμοντας τον Αστυνομικό Σταυρό στον αρχιφύλακα της Τροχαίας Γεώργιο Μπρίτσο, ο οποίος δεν δίστασε να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του για να σώσει έναν συνάνθρωπό του στην Αλεξανδρούπολη.

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, στις 09:40, στην αίθουσα «Άβδηρα 1» του ξενοδοχείου «GRECOTEL ASTIR EGNATIA» στην Αλεξανδρούπολη. Στην εκδήλωση αναμένεται να παραστούν εκπρόσωποι της ηγεσίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης.

Η βράβευση, η οποία προβλέπεται από σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, αποτελεί την επίσημη αναγνώριση της αυταπάρνησης που επέδειξε ο αστυνομικός στις 28 Ιουλίου 2025, στο λιμανάκι της Μάκρης.

Η βουτιά στη θάλασσα που έσωσε μια ζωή

Το μεσημέρι εκείνης της Δευτέρας, ένα ταξί βρέθηκε στη θάλασσα κάτω από συνθήκες που δεν είχαν διευκρινιστεί, με τον οδηγό να παραμένει εγκλωβισμένος μέσα στο όχημα.

Ο Γεώργιος Μπρίτσος βρισκόταν τυχαία στο σημείο, χωρίς να εκτελεί υπηρεσία. Μόλις αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, έσπευσε να βοηθήσει, πέφτοντας στα νερά χωρίς να υπολογίσει τον κίνδυνο για τη δική του ασφάλεια.

Με αποφασιστικότητα, κατάφερε να απεγκλωβίσει τον οδηγό από το όχημα και να τον μεταφέρει με ασφάλεια στην ακτή, αποτρέποντας την εξέλιξη του περιστατικού σε τραγωδία.

Η ενέργειά του είχε προκαλέσει κύμα συγκίνησης, ενώ τα συγχαρητήρια για την παρέμβασή του είχαν έρθει και από τη Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης.

Με την απονομή του Αστυνομικού Σταυρού, η Πολιτεία τιμά έναν αστυνομικό που, ακόμη και εκτός υπηρεσίας, έθεσε ως προτεραιότητα την ανθρώπινη ζωή, αποδεικνύοντας έμπρακτα το αίσθημα ευθύνης και την προσφορά στον συνάνθρωπο.

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