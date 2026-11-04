Ηράκλειο: Παράσυρση 25χρονης από αυτοκίνητο στη Νέα Αλικαρνασσό

Snapshot Στις 6:30 το πρωί στη λεωφόρο Ηροδότου στη Νέα Αλικαρνασσό, αυτοκίνητο παρέσυρε 25χρονη γυναίκα.

Το ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα στο σημείο για παροχή βοήθειας.

Η νεαρή γυναίκα δεν τραυματίστηκε και δεν χρειάστηκε νοσοκομειακή περίθαλψη.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου παρέμεινε στο σημείο του τροχαίου. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζής σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη λεωφόρο Ηροδότου, στη Νέα Αλικαρνασσό, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε μια 25χρονη γυναίκα.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 6:30 το πρωί, με το ΕΚΑΒ να σπεύδει άμεσα στο σημείο για την παροχή βοήθειας.

Ευτυχώς, η νεαρή γυναίκα δεν τραυματίστηκε, ενώ δεν χρειάστηκε ούτε η παροχή πρώτων βοηθειών ούτε η μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Στο σημείο παρέμεινε και ο οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο τροχαίο.

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