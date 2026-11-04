Θεσσαλονίκη: Μαθητές δημιούργησαν με ΑΙ άσεμνες φωτογραφίες 5 συμμαθητριών τους

Snapshot Πέντε μαθητές του Γυμνασίου Χορτιάτη δημιούργησαν και διακίνησαν ψεύτικες άσεμνες φωτογραφίες πέντε συμμαθητριών τους με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Οι φωτογραφίες διαγράφηκαν και στους μαθητές που τις δημιούργησαν επιβλήθηκαν τριήμερες και πενθήμερες αποβολές από τον σύλλογο διδασκόντων.

Οι υπόλοιποι μαθητές του σχολείου προχώρησαν σε κατάληψη και εξέδωσαν ψήφισμα συμπαράστασης προς τις πέντε μαθήτριες, ζητώντας αυστηρότερες ποινές.

Η διεύθυνση εκπαίδευσης και αρμόδιοι φορείς κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αντιμετώπιση του περιστατικού με σεβασμό στην προσωπικότητα των μαθητών και παροχή ψυχολογικής βοήθειας.

Ο περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας τόνισε ότι η προστασία των παιδιών στον φυσικό και ψηφιακό χώρο είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Snapshot powered by AI

Πέντε μαθητές του Γυμνασίου Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη δημιούργησαν και διακίνησαν επεξεργασμένες με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης ψεύτικες φωτογραφίες, με άσεμνο περιεχόμενο, πέντε μαθητριών.

Με το που έγινε γνωστό το περιστατικό ψηφιακής παρενόχλησης οι φωτογραφίες διαγράφηκαν, ενώ στους μαθητές που δημιούργησαν τις φωτογραφίες επιβλήθηκε από τον σύλλογο διδασκόντων τριήμερη και πενθήμερη αποβολή.

Οι μαθητές του σχολείου, αξιώνοντας πιο αυστηρές ποινές των δραστών της ψηφιακής επίθεσης προχώρησαν σε κατάληψη, ενώ εξέδωσαν ψήφισμα συμπαράστασης στις πέντε μαθήτριες.

«Το περιστατικό που σημειώθηκε σε σχολική μονάδα της περιοχής μας, μας προκαλεί ανησυχία και μας υπενθυμίζει με τον πιο σαφή τρόπο ότι η προστασία των παιδιών στον φυσικό και ψηφιακό χώρο αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κότπσης.

Όπως διευκρίνισε, «από την πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε, κινητοποιήσαμε τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς μηχανισμούς, σε συνεργασία με τη διεύθυνση του σχολείου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το περιστατικό με υπευθυνότητα, διακριτικότητα και απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των μαθητών».

Από τη διεύθυνση εκπαίδευσης, όπως πρόσθεσε, δόθηκαν οι απαραίτητες κατευθύνσεις για την άμεση διερεύνηση του συμβάντος και την προστασία των παιδιών, ενώ στο σχολείο θα βρεθεί σήμερα ψυχολόγος για παροχή κάθε είδους βοήθειας.

«Το σχολείο οφείλει να είναι ένας χώρος εμπιστοσύνης, σεβασμού και ασφάλειας. Η προστασία της αξιοπρέπειας, της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων κάθε μαθητή αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας. Να σημειωθεί ότι η επιβολή ποινών σε μαθητές είναι αρμοδιότητα αποκλειστικά του Συλλόγου Διδασκόντων», κατέληξε ο κ. Κόπτσης, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην πρωτοβουλία των μαθητών του σχολείου, οι οποίοι με ψήφισμά τους εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στα κορίτσια.

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