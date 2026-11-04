Συναγερμός στη Λάρισα για την εξαφάνιση 75χρονου – Κινδυνεύει η ζωή του

Snapshot Έχει εκδοθεί Silver Alert για τον 75χρονο Κωνσταντίνο Δράκο που εξαφανίστηκε στη Λάρισα από την 1η Νοεμβρίου 2026.

Ο ηλικιωμένος πάσχει από άνοια και η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ο Κωνσταντίνος Δράκος έχει ύψος 1,63 μέτρα, είναι αδύνατος και έχει καστανά μάτια.

Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε βυσσινί μπλούζα και παντελόνι, μπλε σκούρο μπουφάν και μπλε αθλητικά παπούτσια.

Η Γραμμή Ζωής ζητά από όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα με την Εθνική Γραμμή SOS 1065. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στη Λάρισα για την εξαφάνιση του 75χρονου Κωνσταντίνου Δράκου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026. Για τον εντοπισμό του έχει εκδοθεί Silver Alert, καθώς ο ηλικιωμένος πάσχει από άνοια και η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Γραμμή Ζωής, ο Κωνσταντίνος Δράκος είναι 75 ετών, έχει ύψος 1,63 μέτρα, είναι αδύνατος και έχει καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε βυσσινί μπλούζα, βυσσινί παντελόνι, μπλε σκούρο μπουφάν και μπλε αθλητικά παπούτσια.

Η Γραμμή Ζωής απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε σχετικά με την εξαφάνιση ή έχει δει τον 75χρονο να επικοινωνήσει άμεσα με την Εθνική Γραμμή SOS 1065, προκειμένου να συνδράμει στις προσπάθειες εντοπισμού του.

Ιδιαίτερη σημασία έχει οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του ηλικιωμένου, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Silver Alert, η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.

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