Halloween: Βίαιο πάρτι στο κέντρο της Αθήνας - «Μας χτυπούσαν με ό,τι είχαν στα χέρια τους»

«Έβλεπα κυρίως κοπέλες χτυπημένες να κλαίνε, να φωνάζουν ακόμα και με αίματα στα χέρια», λέει συμμετέχων

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Halloween: Βίαιο πάρτι στο κέντρο της Αθήνας - «Μας χτυπούσαν με ό,τι είχαν στα χέρια τους»
ΕΛΛΑΔΑ
6'
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  • Στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποιήθηκε βίαιο Halloween πάρτι με συμμετέχοντες ντυμένους με τρομακτικές στολές που επιτέθηκαν σε περαστικούς και άλλους συμμετέχοντες.
  • Υπήρξαν σοβαρά περιστατικά ξυλοδαρμού, δαγκωμάτων και χρήσης αντικειμένων όπως αλυσίδες και ρόπαλα, με θύματα να εμφανίζουν τραυματισμούς και αιμορραγίες.
  • Οι ηθοποιοί που συμμετείχαν στο event δήλωσαν ότι δεν είχαν εντολή να ασκήσουν βία, ενώ η διοργάνωση ανακοίνωσε έρευνα για τα περιστατικά.
  • Πολλοί μάρτυρες κατήγγειλαν ανεξέλεγκτη βία και απουσία ιατρικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια του πάρτι, με ανήλικους να είναι παρόντες.
  • Ένας ηθοποιός ζόμπι ζήτησε δημόσια συγγνώμη για τη συμπεριφορά του, παραδεχόμενος υπέρβαση των ορίων κατά τη διάρκεια του event.
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Ένα ιδιαίτερα βίαιο πάρτι πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο του Halloween, το οποίο συνοδεύτηκε από εικόνες χάους, με μασκαρεμένους με τρομακτικές στολές και αίματα να κυνηγούν με αλυσοπρίονα στα χέρια όλους όσοι έτυχε να περνάνε από το Γκάζι.

Πρόκειται για το Halloween Hunt, ένα κυνήγι θησαυρού που, σύμφωνα με το MEGA, διοργάνωσαν Escape Rooms με αφορμή την αμερικάνικη γιορτή. Οι μαρτυρίες που έρχονται στη δημοσιότητα από συμμετέχοντες και αυτόπτεις μάρτυρες σοκάρουν. Ορισμένοι, μάλιστα, από τους συμμετέχοντες «ξέφυγαν» από τους τρομακτικούς ρόλους και άρχισαν να χτυπάνε και να τραμπουκίζουν συμμετέχοντες και περαστικούς.

«Λέγαμε ότι πονούσαμε και συνέχιζαν πιο δυνατά»

«Αυτό που είδα ήταν κάποιο μασκαρεμένο να δαγκώνει έναν άλλο άνθρωπο. Είδα και έναν άλλον να ρίχνει ροπαλιές σε μια κοπέλα η οποία έβαλε τα κλάματα και όταν πήγε ένας φίλος της να πει ‘ρε παιδιά ηρεμήστε, ξεφεύγετε’, ο ηθοποιός του κόλλησε το κεφάλι και του είπε ‘γιατί αλλιώς τι θα γίνει’. Μια άλλη κοπέλα έπιανε το κεφάλι μιας περαστικής με όλη της την δύναμη και της φώναζε το αυτί», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας στην εκπομπή «Live News».

«Μας χτυπούσαν με ό,τι είχαν στα χέρια τους, λέγαμε ότι πονούσαμε και συνέχιζαν πιο δυνατά», ανέφερε μία άλλη μαρτυρία.

«Είναι απαράδεκτο να βαράς έναν παίκτη με ζώνη, αλυσίδες, μαστίγιο η ότι άλλο σου κατέβει στο κεφάλι, να σου λέει ο άλλος σταμάτα και εσύ να συνεχίζεις. Εγώ προσωπικά σταμάτησα το παιχνίδι και κοίταζα συνέχεια γύρω μου το τι συμβαίνει. Και αυτό που έβλεπα ήταν ένα αδιανόητο θέαμα, όλοι είχανε κάτι στο χέρι τους και βαράγανε», σημείωσε αυτόπτης μάρτυρας.

«Ως ένα ακόμη θύμα δαγκώματος, με μελανιασμένο ώμο, αλλά και ως παθούσα από το περιστατικό στο Cryogenesis. Τα πόδια μου είχαν μπλεχτεί κάτω από το τραπέζι και εσύ συνέχιζες να με τραβάς, ενώ επανειλημμένα σου φώναζα ότι με πονάς, θα ήθελα να σου ζητήσω να επανεξετάσεις λίγο την «κ**** του ρόλου»», υπογράμμισε θύμα ξυλοδαρμού στο πάρτι.

Τι λένε οι ηθοποιοί που συμμετείχαν

Μία από τους ηθοποιούς που συμμετείχε εξήγησε, ότι δεν είχαν καμία οδηγία να χτυπάνε τους περαστικούς με ό,τι κρατάνε στα χέρια τους. «Το μόνο που μου είχαν πει να κάνω είναι ότι πηγαίνεις εκεί που λύνουν τους γρίφους η συγκεκριμένη ομάδα. Επειδή είναι τρόμου μπορεί να κάνουμε λίγο ένα role playing με τους παίκτες. That’s it. Τίποτα παραπάνω. Ούτε να τους χτυπάμε, ούτε να τους βαράμε, ούτε τίποτα».

«Τα βίντεο που ανέβηκαν ήταν μεταξύ φίλων που ανεβάζαμε “χαχαχα”. Αυτό. Δεν γινόντουσαν αυτά τα πράγματα στους παίκτες. Γίνανε δύο περιστατικά τα οποία καλώς ή κακώς έγιναν. Το λύσαμε κατευθείαν όμως. Δεν είναι παίκτες αυτοί, δεν είναι άκυρα άτομα τα οποία τα βλέπαμε στον δρόμο και καθόντουσαν και τα χτύπαγαν. Δεν είναι καμιά εγκληματική κοινότητα τώρα που το έχουν κάνει τόσο μεγάλο. Έγιναν κάποια περιστατικά, το διευθετήσαμε και πήγαμε και εμείς οι ίδιοι να το κόψουμε πριν να είναι πολύ αργά», υποστήριξε.

Την ίδια στιγμή υπάρχουν δεκάδες άτομα που καταγγέλλουν ότι έπεσαν θύμα ξυλοδαρμού από τους δήθεν ηθοποιούς. «Με το ‘καλημέρα’ άρχισαν να παίζουν άγρια και να μας βαράνε με αλυσίδες. Πέρα από το να τρέξουμε δεν κάναμε ούτε είπαμε κάτι. Παίκτης της ομάδας μας έφαγε δύο φορές με την αλυσίδα άσχημα στην πλάτη, και μία από τις δύο φορές τον είχαν πιάσει από το λαιμό για να τον κρατήσουν κιόλας! Είδαμε πολύ κόσμο με αντίστοιχες εμπειρίες, κλάματα, και ακόμα και αίματα».

Οι όροι συμμετοχής

Η όροι συμμετοχής στο πάρτι ανήκουστοι, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ. Η διοργάνωση ανέφερε ότι το παιχνίδι περιέχει τρέξιμο, σωματική επαφή και περιστασιακά λεκτική βία και ότι απαγορεύεται ρητά η επαφή με τους performers από την πλευρά των παικτών. Καμία αναφορά όμως για την βία από τους ηθοποιούς προς τους παίκτες.

Η βία και ο τρόμος χαρακτήριζε όλη την διοργάνωση, αφού ακόμα και το έπαθλο του νικητή φαίνεται να είναι ένας τραμπουκισμός με εκατοντάδες θεατές, από το σύνολο των συμμετεχόντων.

Τι απαντά η διοργάνωση

Διοργανωτές και άνθρωποι του κλάδου εξηγούν ότι διεξάγεται έρευνα για τα περιστατικά βίας που σημειώθηκαν. «Tο ESCAPE ALL συμμετείχε αποκλειστικά σε αυτήν την διοργάνωση ως χορηγός επικοινωνίας και δεν είχε καμία εμπλοκή στη διοργάνωσή του. Aπ’ όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, υπήρχαν αρκετοί εθελοντές. Δυστυχώς, κατά τη διάρκειά του σημειώθηκαν ακραία μεμονωμένα περιστατικά, τα οποία καταδικάζουμε απερίφραστα», λέει ιδιοκτήτης escape room.

Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι μαρτυρίες ανθρώπων που έπεσαν θύματα ξυλοδαρμού, η διοργάνωση γνωστοποίησε ότι θα ερευνήσει τα περιστατικά.

«Υποδύθηκα το ζόμπι – Ζητώ συγγνώμη, μπορεί να δάγκωσα λίγο παραπάνω»

«Θέλω να ζητήσω μια δημόσια συγνώμη. Ήμουν ο ηθοποιός το ζόμπι. Δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να τραυματιστεί κανείς πάνω στην αδρεναλίνη του event (σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται) μπορεί να δάγκωσα λίγο παραπάνω. Συγγνώμη αν χάλασα την εμπειρία μερικών ανθρώπων, δεν είχα σκοπό να χαλάσω την εμπειρία κανενός και νιώθω ειλικρινά άσχημα. Αυτή την δουλειά την κάνω επειδή την αγαπάω και έχω αγαπήσει και όλα τα παιδιά που έχουμε γνωριστεί. Όπως και να έχει δεν αλλάζουνε τα πράγματα το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να ζητήσω και πάλι άλλη μια συγγνώμη από όλους όχι σαν ηθοποιός αλλά κυρίως σαν άνθρωπος», είπε ηθοποιός που συμμετείχε.

Παίκτης του παιχνιδιού είπε: «Και ρόπαλα και αλυσίδες και ναι, γενικά έγινε ένας χαμός. Είδα άτομα να βαράνε με αλυσίδες χωρίς κάποιον έλεγχο, ούτε κάποια ιατρική ομάδα να υπάρχει stand by. Έβλεπα κυρίως κοπέλες χτυπημένες να κλαίνε, να φωνάζουν ακόμα και με αίματα στα χέρια. Το point του παιχνιδιού αυτού ήταν ότι θα λερωθείς ας πούμε με ψεύτικα αίματα. Όχι όμως να τα κάνουν και πραγματικά τα αίματα εντέλει. Ακούγεται και για βαρύ ξύλο ακόμα και προς άλλους ηθοποιούς. Ακούγεται ακόμη και για σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Ήταν 5, 6 άτομα τα οποία είχαν ένα βαν στο οποίο βάζανε άτομα μέσα και από κει και πέρα εκεί μέσα ακούστηκαν ότι έγιναν πολλά και άσχημα πράγματα. Επειδή είχα ήδη δει κοπέλες να κλαίνε και να μου λένε για αυτό το δωμάτιο και για αυτή την εταιρεία δεν πλησίασα. Είχαν και ρόπαλο πλαστικό μεν, αλλά και το πλαστικό πονάει και το πλαστικό στα χέρια ενός δυνατού άμα σε βαρέσει θα καταλήξεις με σημάδια και πόνους. Ακόμα και βαριά δαγκώματα που μάτωσαν χέρια».

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