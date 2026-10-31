Το Halloween προκαλεί «εκνευρισμό» σε Γαλλία- Γερμανία: Οι μάσκες στις διαδηλώσεις «κρύβουν» ταραχές

Δεκάδες διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί για σήμερα Σάββατο σε δεκάδες πόλεις, αλλά η «αποκριάτικη μάσκα» προκαλεί φόβους για ταραξίες

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Το Halloween προκαλεί «εκνευρισμό» σε Γαλλία- Γερμανία: Οι μάσκες στις διαδηλώσεις «κρύβουν» ταραχές
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στη Γαλλία, περίπου 150 διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο, με 70.000 αστυνομικούς σε επιφυλακή λόγω φόβων για ταραχές και χρήσης αποκριάτικων μασκών.
  • Η απόκρυψη προσώπου απαγορεύεται σε δημόσιους χώρους, αλλά επιτρέπεται σε παραδοσιακές εκδηλώσεις, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες για κάλυψη ταραξιών.
  • Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Γαλλίας απαγόρευσε πορεία στο κέντρο του Παρισιού, μεταφέροντας τις διαδηλώσεις στις ανατολικές παρυφές της πόλης.
  • Στη Γερμανία, αναμένονται διαδηλώσεις σε 34 πόλεις με περίπου 160.000 συμμετέχοντες, κυρίως νέους που ζητούν αλλαγές σε στρατιωτική θητεία και εκπαίδευση.
  • Οι γερμανικές αρχές προειδοποιούν για πιθανή εκμετάλλευση των διαδηλώσεων από εξτρεμιστικές ομάδες και λαμβάνουν μέτρα προστασίας σε ευαίσθητες περιοχές.
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Σε επιφυλακή βρίσκονται Γερμανία και Γαλλία υπό τον φόβο ταραχών και επεισοδίων, καθώς έχουν προγραμματιστεί δεκάδες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

Κομβικό σημείο, ο εορτασμός του Halloween, όπου η μάσκα θεωρείται «απαραίτητο αξεσουάρ» με την καχυποψία στη Γαλλία να είναι αυξημένη, ενόψει των προγραμματισμένων για σήμερα Σάββατο κινητοποιήσεων, περίπου 150, θέτοντας σε επιφυλακή 70.000 αστυνομικούς.

Αν και η απόκρυψη του προσώπου απαγορεύεται σε δημόσιους χώρους, υπάρχουν εξαιρέσεις, ειδικά κατά τη διάρκεια παραδοσιακών πανηγυριών και εκδηλώσεων.

Στα κοινωνικά δίκτυα, όπως αναφέρει το bfmtv επικαλούμενο σχετική οδηγία του υπουργού Εσωτερικών, υπάρχουν καλέσματα για «συγκεντρώσεις στα κέντρα των πόλεων, σε όλες τις δημόσιες πλατείες, με το πρόσχημα του αποκριάτικου πάρτι», ακόμη και όταν οι διαδηλώσεις δεν έχουν εγκριθεί.

Τους ζητά να δώσουν «ιδιαίτερη προσοχή στις εκκλήσεις για συγκεντρώσεις «σε όλες τις δημόσιες πλατείες από τις 8 μ.μ.» που πολλαπλασιάζονται και στους κινδύνους άγριων πομπών που προκύπτουν, με το πρόσχημα του Halloween».

Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Γαλλίας επιβεβαίωσε το Σάββατο ότι η πορεία μεταξύ των εμβληματικών πλατειών του Παρισιού Republique και της Βαστίλης θα απαγορευτεί, απορρίπτοντας την προσφυγή των συνδικάτων. Αντίθετα, οι διαδηλώσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε λεωφόρους στις ανατολικές παρυφές της πόλης, μακριά από τις κύριες εμπορικές περιοχές στο κέντρο του Παρισιού.

Στους δρόμους η Gen Z της Γερμανίας

Στη Γερμανία, περισσότεροι από 160.000 άνθρωποι αναμένεται να συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις σε 34 πόλεις, συμπεριλαμβανομένων του Βερολίνου, της Φρανκφούρτης και του Μονάχου, το Σάββατο, σύμφωνα με εκτιμήσεις της διοργανώτριας αρχής Gen Z regelt (Η Gen Z αναλαμβάνει την ευθύνη).

Η ομάδα λέει ότι αντιτίθεται στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και θέλει μεγαλύτερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, καθώς πολλοί νέοι Γερμανοί παλεύουν με το αυξανόμενο κόστος.

Οι γερμανικές αρχές λένε ότι αναμένουν ότι οι διαδηλώσεις του Σαββάτου, οι οποίες συμπίπτουν με τους εορτασμούς του Halloween, θα είναι σε μεγάλο βαθμό ειρηνικές, αλλά έχουν προειδοποιήσει για προσπάθειες εξτρεμιστικών ομάδων να εκμεταλλευτούν το κίνημα.

Τμήματα της ακροαριστερής εξτρεμιστικής σκηνής της Γερμανίας και ορισμένες ομάδες που συνδέονται με ξένα εξτρεμιστικά κινήματα έχουν ενώσει τις προσπάθειές τους για να κινητοποιήσουν υποστήριξη, σύμφωνα με το ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικών.

«Όλοι έχουμε αυτές τις εικόνες από τη Γαλλία στο μυαλό μας - λεηλασίες, κάψιμο σπιτιών, κάψιμο αστυνομικών οχημάτων και επιθέσεις σε αστυνομικούς», δήλωσε ο Roman Poseck, υπουργός Εσωτερικών για το κρατίδιο της Έσσης, του οποίου η πρωτεύουσα είναι το οικονομικό κέντρο της Γερμανίας, η Φρανκφούρτη.

«Η Γαλλία δεν πρέπει να θεωρείται πρότυπο από αυτή την άποψη». Στο Βερολίνο, ορισμένες επιχειρήσεις κατά μήκος της πολυτελούς εμπορικής λεωφόρου Kurfuerstendamm έκλεισαν τα παράθυρα και σχεδίασαν πρόωρο κλείσιμο πριν από τις διαδηλώσεις εν μέσω ανησυχιών για πιθανές αναταραχές.

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