«Σκοτεινό Σάββατο» στη Γαλλία: Η «τρίτη πράξη» - Κάλεσμα για συγκεντρώσεις τη νύχτα του Halloween

Snapshot Στη Γαλλία προετοιμάζεται τρίτο μεγάλο κύμα διαδηλώσεων κατά της ακρίβειας και με συμμετοχή των «Κίτρινων Γιλέκων», με περίπου 550 κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.

Οι διαδηλώσεις της 31ης Οκτωβρίου συνδυάζονται με τον εορτασμό του Halloween, ενώ οι διαδηλωτές καλούνται να φορούν αποκριάτικες στολές, χωρίς όμως μάσκες που καλύπτουν το πρόσωπο.

Οι αρχές θα απαγορεύσουν συγκεντρώσεις στα κέντρα των πόλεων και θα επιδείξουν αυστηρότητα για την αποτροπή επεισοδίων, με 70.000 αστυνομικούς επί ποδός.

Υπάρχουν ανησυχίες για εκτεταμένα βίαια επεισόδια, καθώς εξτρεμιστικές ομάδες ενδέχεται να εκμεταλλευτούν τις διαδηλώσεις και τον εορτασμό του Halloween για να προκαλέσουν αναταραχές.

Οι διαδηλωτές επιδιώκουν να ξεπεράσουν τους 800.000 συμμετέχοντες των προηγούμενων κινητοποιήσεων, ενώ επαγγελματίες ζητούν τερματισμό των διαδηλώσεων λόγω των επιπτώσεων στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Snapshot powered by AI

Η Γαλλία προετοιμάζεται για ακόμη μία κρίσιμη ημέρα, με την ένταση να αναμένεται ιδιαίτερα υψηλή. Έπειτα από περίπου έναν μήνα φοιτητικών κινητοποιήσεων και διαδηλώσεων κατά της ακρίβειας, συνδικάτα, φοιτητές και τα «Κίτρινα Γιλέκα», που έχουν επιστρέψει στους δρόμους, ετοιμάζονται για ένα τρίτο μεγάλο κύμα διαμαρτυριών.

Μία εβδομάδα μετά τη «δεύτερη πράξη», στην οποία συμμετείχαν από 410.000 έως 800.000 διαδηλωτές σε ολόκληρη τη Γαλλία, ανάλογα με την πηγή, το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων» απηύθυνε κάλεσμα για «συνελεύσεις σύγκλισης σε όλη τη χώρα», με τη συμμετοχή «μαθητών λυκείου, φοιτητών, Κίτρινων Γιλέκων, εργαζομένων, αγροτών και συνταξιούχων».

Στις κινητοποιήσεις της 31ης Οκτωβρίου, το Halloween θα αποτελέσει αυτή τη φορά μέρος των διαδηλώσεων.

Οι διοργανωτές καλούν τους πολίτες να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες και τις βραδινές ώρες, βγαίνοντας στους δρόμους με αποκριάτικες στολές.

Οι συγκεντρώσεις θα επιτραπούν, όχι όμως στα κέντρα των πόλεων, όπου υπάρχει κίνδυνος διατάραξης της δημόσιας τάξης, διευκρίνισε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, υπογραμμίζοντας ότι «η πρόθεση και η διάθεση για πρόκληση καταστροφών εξακολουθούν να υφίστανται».

«Δεν θα ανεχθούμε καμία παρεκτροπή», προειδοποίησε ο Λοράν Νουνιές, διαμηνύοντας ότι οι αρχές θα επιδείξουν «απόλυτη αυστηρότητα».

Παράλληλα, οι διοργανωτές θα πρέπει να εγγυώνται την ύπαρξη επαρκούς υπηρεσίας περιφρούρησης, ικανής να αντιμετωπίσει ενδεχόμενα επεισόδια και, κυρίως, να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή των συγκεντρώσεων.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στον υπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας, μεταδίδει ότι υπάρχουν φόβοι για εκτεταμένα βίαια επεισόδια και αναταραχές κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων διαδηλώσεων του Σαββάτου.

Οι εκτιμήσεις αυτές παραπέμπουν στις αιματηρές ταραχές της 17ης Οκτωβρίου και διατυπώνονται σε μια περίοδο αυξημένης επιφυλακής των αρχών ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι υπηρεσίες ασφαλείας παρακολουθούν ανησυχητικές ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι εξτρεμιστικές ομάδες και άτομα που επιδιώκουν την πρόκληση επεισοδίων ενδέχεται να εκμεταλλευτούν τις κοινωνικές διαδηλώσεις και τους εορτασμούς του Halloween.

Στόχος τέτοιων ενεργειών, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, θα μπορούσε να είναι η πρόκληση χάους και η διατάραξη της κυκλοφορίας σε διάφορες γαλλικές πόλεις.

Παρίσι: Ένταση ενόψει των κινητοποιήσεων του Halloween

Στο Παρίσι συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις διαδηλώσεις, ενώ τα καλέσματα που απευθύνουν οι διοργανωτές μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εντείνουν την ανησυχία για πιθανή κλιμάκωση.

Οι διαδηλωτές καλούν σε κινητοποιήσεις που θα μετατρέψουν το βράδυ του Σαββάτου σε «Σκοτεινό Σάββατο».

Διαδηλώσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σε διάφορες πόλεις της χώρας.

Μετά τις 20:00, οι συμμετέχοντες σχεδιάζουν να επιστρέψουν στις πλατείες φορώντας στολές Halloween.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο κάλεσμα για συμμετοχή με στολές μαγισσών.

Το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε, πάντως, ότι δεν θα επιτραπεί η χρήση μασκών που καλύπτουν τα πρόσωπα, ενισχύοντας παράλληλα τα μέτρα ασφαλείας.

Οι γαλλικές αρχές έχουν εντοπίσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «πολυάριθμα καλέσματα για συγκεντρώσεις» κατά τη διάρκεια της βραδιάς του Halloween, τα οποία, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας, προέρχονται από «χώρους της άκρας Αριστεράς, της ριζοσπαστικοποιημένης αριστεράς και ορισμένες ιστοσελίδες ριζοσπαστικοποιημένων Κίτρινων Γιλέκων», σε «πολλές πόλεις της Γαλλίας».

Τα καλέσματα αυτά συνοδεύονται από «μηνύματα που προτρέπουν σε επανάσταση και εξέγερση» και «υποκινούν ξεκάθαρα τη διάπραξη σοβαρών επεισοδίων», καθώς και «λεηλασιών» και «εκτεταμένων καταστροφών», ανέφερε ο υπουργός.

«Οι συγκεντρώσεις αυτές θα απαγορευτούν με αποφάσεις των νομαρχών», ξεκαθάρισε.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ο εορτασμός του Halloween δεν θα αποτελεί «νόμιμη δικαιολογία για την απόκρυψη των χαρακτηριστικών του προσώπου σε δημόσιους χώρους με σκοπό την πρόκληση επεισοδίων και τη διατάραξη της δημόσιας τάξης».

«Η 31η Οκτωβρίου είναι μια ημέρα εξαιρετικά υψηλού κινδύνου για τη δημόσια τάξη» και «παρουσιάζει, από πολλές απόψεις, ιδιαίτερα ασυνήθιστα χαρακτηριστικά», εκτίμησε ο Λοράν Νουνιές.

Στους δρόμους και τα «Κίτρινα Γιλέκα»

Στο τρίτο μεγάλο κύμα κινητοποιήσεων, το οποίο έχει ονομαστεί «Act 3» («Τρίτη Πράξη»), θα συμμετάσχουν και τα «Κίτρινα Γιλέκα».

Στο υπόβαθρο των διαδηλώσεων βρίσκονται τα οικονομικά προβλήματα και το αυξημένο κόστος ζωής.

Τα «Κίτρινα Γιλέκα», που αντιδρούν ιδιαίτερα στην αύξηση των τιμών των καυσίμων, καταγγέλλουν την αντίθεση μεταξύ των κερδών των ενεργειακών εταιρειών και των λογαριασμών που καλούνται να πληρώσουν οι πολίτες.

Η δημοσιοποίηση των υψηλών κερδών που κατέγραψε η TotalEnergies κατά το τελευταίο τρίμηνο έχει εντείνει τις αντιδράσεις.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει την τιμή της βενζίνης περίπου στα 2,15 ευρώ το λίτρο και θα προχωρήσει σε έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο.

Κάλεσμα για διαδηλώσεις σε 550 σημεία

Περίπου 550 κινητοποιήσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε ολόκληρη τη Γαλλία.

Τα «Κίτρινα Γιλέκα» σχεδιάζουν να οργανώσουν διαδηλώσεις σε διαφορετικές πόλεις, αντί να συγκεντρωθούν σε ένα κεντρικό σημείο.

Στα αιτήματα των διαδηλωτών περιλαμβάνονται, εκτός από την αντιμετώπιση της ακρίβειας, η προστασία του δικαιώματος στη διαδήλωση και στη διεξαγωγή πορειών.

Αντιδράσεις προκαλούν επίσης οι περιορισμοί που έχει επιβάλει το υπουργείο Εσωτερικών στις νυχτερινές διαδηλώσεις, καθώς και η προσπάθεια να κατευθυνθούν οι πορείες σε περιφερειακές περιοχές, αντί για τα κέντρα των πόλεων.

Στα σχέδια των διαδηλωτών περιλαμβάνεται ακόμη καθιστική διαμαρτυρία μπροστά από τη γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Παράλληλα, εξετάζεται η διοργάνωση διαμαρτυρίας με κατσαρόλες, προκειμένου οι συμμετέχοντες να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στους βουλευτές.

Στόχος η συμμετοχή περισσότερων από 800.000 διαδηλωτών

Μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι διοργανωτές καλούν τους πολίτες να συμμετάσχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις, επιδιώκοντας να ξεπεράσουν τους 800.000 συμμετέχοντες που είχαν καταγραφεί σε προηγούμενες διαδηλώσεις.

«Δεν άκουσαν τους 800.000. Ας δούμε αν θα ακούσουν τα εκατομμύρια», αναφέρεται σε χαρακτηριστικό μήνυμα που διακινείται στο διαδίκτυο.

Η αστυνομία βρίσκεται σε πρωτοφανή κινητοποίηση, με στόχο να αποτρέψει ενέργειες που θα μπορούσαν να διαταράξουν τον ειρηνικό χαρακτήρα των διαδηλώσεων, καθώς και βανδαλισμούς σε δημόσιες και ιδιωτικές περιουσίες.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων θα βρίσκονται επί ποδός 70.000 αστυνομικοί.

Ανησυχία στον εμπορικό κόσμο

Οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στις περιοχές όπου πραγματοποιούνται οι διαδηλώσεις υφίστανται επίσης τις συνέπειες της έντασης.

Καταστηματάρχες που αναγκάζονται να κλείνουν τις επιχειρήσεις τους τα Σάββατα καλούν τόσο την κυβέρνηση όσο και τους διαδηλωτές να συμβάλουν στον τερματισμό των κινητοποιήσεων.

Το βασικό ερώτημα είναι εάν η συμμετοχή θα ξεπεράσει τους 800.000 διαδηλωτές και εάν η νύχτα του Halloween θα μετατραπεί, όπως επιδιώκουν οι διοργανωτές, σε ένα «Σκοτεινό Σάββατο».

Διαβάστε επίσης