Γαλλία: Κακά μαντάτα για την οικονομία λίγο πριν τις νέες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας

Snapshot Το γαλλικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,1% στο τρίτο τρίμηνο του 2026 και η ανάπτυξη για το 2027 προβλέπεται οριακή στο 0,5%.

Το δημόσιο χρέος της Γαλλίας αναμένεται να φτάσει στο 119,3% του ΑΕΠ το 2027, επίπεδα ρεκόρ για τη χώρα.

Οι εξαγωγές μειώθηκαν σημαντικά, ενώ οι επενδύσεις και η οικονομική δραστηριότητα παρουσιάζουν περαιτέρω υποχώρηση.

Οι αστυνομικές αρχές απαγόρευσαν τις προγραμματισμένες διαδηλώσεις στο κέντρο του Παρισιού, προκαλώντας αντιδράσεις από συνδικάτα και φοιτητές.

Περίπου 70.000 αστυνομικοί θα επιτηρούν τις διαδηλώσεις και τις εκδηλώσεις του Halloween, με αυστηρά μέτρα κυκλοφορίας στο κέντρο του Παρισιού. Snapshot powered by AI

Με το γαλλικό ΑΕΠ να μειώνεται κατά 0,1% στο τρίτο τρίμηνο του 2026 και με την γαλλική Εθνοσυνέλευση να μην είναι σε θέση ελλείψει κυβερνητικής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, να εγκρίνει το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027, ο υπουργός Οικονομίας της Γαλλίας Ρολάν Λεσκίρ προειδοποίησε σήμερα ότι είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να βρεθεί η γαλλική οικονομία σε αδιέξοδο.

«Αν δεν επιτύχουμε τη δημοσιονομική εξυγίανση που έχουμε συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό, θα βρεθούμε σε δύσκολη θέση», είπε ο Λεσκίρ.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής και Οικονομικών Μελετών (Insee), η γαλλική οικονομική ανάπτυξη δεν θα ξεπεράσει το 0,5% το 2027 την στιγμή που το δημόσιο χρέος αναμένεται να φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ φέτος, στο 119,3% του ΑΕΠ.

Η μείωση της δραστηριότητας οφείλεται κυρίως στην απότομη πτώση των εξαγωγών (-1,7% έπειτα από +2,8% στο δεύτερο τρίμηνο). Η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 0,4% κατά τη διάρκεια του τριμήνου, έπειτα από αύξηση 0,2% την άνοιξη, κυρίως λόγω των αγορών ηλεκτρικών οχημάτων, της ανάκαμψης των ενεργειακών δαπανών και της αυξημένης κατανάλωσης υπηρεσιών, ιδίως σε υπηρεσίες διαμονής και εστίασης, καθώς και σε δραστηριότητες αναψυχής.

Οι επενδύσεις μειώθηκαν περαιτέρω (-0,6% έπειτα από -0,5%), ιδίως λόγω της μείωσης των επενδύσεων σε κατασκευές (-0,5%), ενώ οι επενδύσεις σε μεταποιημένα προϊόντα μειώθηκαν κατά 1,9%.

Νέες διαδηλώσεις παρά τις απαγορεύσεις

Κλίμα έντασης, αλλά και σύγχυσης ως προς τις προγραμματισμένες για σήμερα και αύριο, Σάββατο, εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κυριαρχεί στη Γαλλία. Οι αστυνομικές αρχές του Παρισιού αποφάσισαν να απαγορεύσουν τις αυριανές πορείες και τις διαδηλώσεις σε κεντρικά σημεία της πόλης, απαντώντας αρνητικά σε σχετικά αιτήματα τόσο των εργατικών συνδικάτων όσο και του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων».

Οι αστυνομικές αρχές αντιπρότειναν διαδρομές στα όρια της πόλης του Παρισιού, υποστηρίζοντας ότι η ελευθερία στη διαδήλωση δεν μπορεί να αντιτίθεται στην ελευθερία του εμπορίου. Ιδιοκτήτες καταστημάτων στο κέντρο του Παρισιού δηλώνουν τις τελευταίες ημέρες ότι τόσο λόγω των διαδηλώσεων και των λεηλασιών που υπέστησαν, όσο και λόγω των απαγορεύσεων στην κυκλοφορία των προσώπων, έχουν πληγεί άμεσα και αντιμετωπίζουν οξυμένα οικονομικά προβλήματα.

Από την άλλη εκπρόσωποι των φοιτητών και των μαθητών, που έχουν δηλώσει ότι θα συμμετάσχουν στις αυριανές πορείες, καταγγέλλουν τις απαγορεύσεις κάνοντας λόγο για «ανυπόφορη διοικητική καταπίεση» που, όπως υποστηρίζουν, «θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των διαδηλωτών». Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι ανακοινώσεις των συνδικάτων που καταγγέλλουν τις κυβερνητικές απαγορεύσεις.

Στο μεταξύ στην πόλη Τραπ, όπου την περασμένη εβδομάδα σημειώθηκε η τρομοκρατική επίθεση ενός ένοπλου άντρα ο οποίος πυροβολώντας αδιακρίτως μέσα από το αυτοκίνητό του σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε σοβαρά άλλους επτά, θέλοντας να εκδικηθεί, όπως είπε, τους μετανάστες, πραγματοποιείται σήμερα, με την άδεια της αστυνομίας, συγκέντρωση για την απόδοση φόρου τιμής στα θύματα. Στο στόχαστρο των οργανωτών της συγκέντρωσης βρίσκεται το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν «Εθνικός Συναγερμός», του οποίου ο πρόεδρος Τζορντάν Μπαρντελά είχε κατά το παρελθόν δηλώσει για την πόλη Τραπ ότι είναι «κρησφύγετο ισλαμιστών».

Για σήμερα το απόγευμα είχε ανακοινωθεί επίσης καθιστική συγκέντρωση διαμαρτυρίας με κατσαρόλες των «Κίτρινων Γιλέκων» έξω από τη γαλλική Εθνοσυνέλευση, στο κέντρο του Παρισιού, την οποία απαγόρευσε ωστόσο η αστυνομία.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Λοράν Νουνέζ χαρακτήρισε εξάλλου «υψηλού κινδύνου» την αυριανή νύχτα, όχι μόνο λόγω των διαδηλώσεων, αλλά και λόγω του εορτασμού του Halloween, εξαιτίας του οποίου είθισται κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι να βρίσκονται ως τις πρώτες πρωινές ώρες στους δρόμους. Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι, όπως συνέβη και το προηγούμενο Σάββατο, περίπου 70.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται επί ποδός πολέμου στο Παρίσι και στις άλλες μεγάλες πόλεις της Γαλλίας.

Η αστυνομία του Παρισιού ανακοίνωσε επίσης ότι θα ισχύσουν για αύριο, Σάββατο, και μεθαύριο, Κυριακή, το βράδυ περιοριστικά μέτρα αναφορικά την κυκλοφορία των προσώπων σε περιοχές του κέντρου του Παρισιού.

Τέλος όπως το συνηθίζει τις τελευταίες εβδομάδες, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Παρίσι εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας καλεί τους αμερικανούς πολίτες, που βρίσκονται στη Γαλλία, να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και να αποφύγουν τις περιοχές που θα πραγματοποιηθούν διαδηλώσεις.