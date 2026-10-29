Επικό βίντεο: Κινεζική εταιρεία διαφημίζει το άθραυστο γυαλί της μέσα από τις λεηλασίες στη Γαλλία

Snapshot Η κινεζική εταιρεία Hengxinfeng Special-Glass Co. Ltd. χρησιμοποίησε βίντεο από τις λεηλασίες στη Γαλλία για να διαφημίσει το ανθεκτικό γυαλί της χωρίς κόστος παραγωγής.

Το βίντεο έδειχνε εκτεταμένες ρωγμές στο γυαλί χωρίς να σπάει, αποδεικνύοντας την ανθεκτικότητά του.

Η διαφήμιση προκάλεσε χιουμοριστικές αντιδράσεις και συζητήσεις για την ασφάλεια των βιτρινών καταστημάτων.

Παρά τις θετικές αντιδράσεις, υπήρξαν αμφισβητήσεις σχετικά με τους ισχυρισμούς για την ανθεκτικότητα του γυαλιού. Snapshot powered by AI

Η κινεζική εταιρεία γυαλιού Hengxinfeng Special-Glass Co. Ltd., από την επαρχία Χενάν της Κίνας, μοιράστηκε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψει ούτε σεντ για την παραγωγή του, προκειμένου να διαφημίσει το προϊόν της.

Το βίντεο, που τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια λεηλασιών στη Γαλλία που ξέσπασαν εν μέσω φοιτητικών διαδηλώσεων για την εκπαίδευση και το κόστος διαβίωσης, έδειχνε εκτεταμένες ρωγμές χωρίς όμως να έχει σπάσει το γυαλί, προκαλώντας χιουμοριστικές αντιδράσεις.

Το επαναχρησιμοποιημένο υλικό ανέδειξε την ανθεκτικότητα του γυαλιού, πυροδοτώντας συζητήσεις σχετικά με την ασφάλεια των βιτρινών καταστημάτων, ενώ παράλληλα συνδύαζε επαίνους για το έξυπνο μάρκετινγκ με αμφισβητήσεις σχετικά με τους ισχυρισμούς.