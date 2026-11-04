Θεσσαλονίκη: Κλειστό τμήμα του Περιφερειακού απόψε λόγω εργασιών για το Flyover
Οι ώρες και τα σημεία αποκλεισμού της κυκλοφορίας
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- Απόψε, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, από τις 23:30 έως τις 05:30 θα κλείσει τμήμα της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το Flyover.
- Ο αποκλεισμός αφορά το ρεύμα πορείας προς Δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ5 (Ευκαρπίας).
- Η κυκλοφορία προς Δυτικά θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου Κ6, της λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού.
- Η κυκλοφορία προς Ανατολικά στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό θα διεξάγεται κανονικά.
- Η Διεύθυνση Τροχαίας καλεί τους οδηγούς σε αυξημένη προσοχή και συμμόρφωση με τη σήμανση για την αποφυγή ατυχημάτων και κυκλοφοριακών προβλημάτων.
Αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί σήμερα, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, από τις 23:30 μέχρι τις 05:30 τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, λόγω εργασιών για το Flyover.
Ο αποκλεισμός θα ισχύσει στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ5 (Ευκαρπίας).
Πιο συγκεκριμένα:
- Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων) και εν συνεχεία θα διεξάγεται μέσω της Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού.
- Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά.
Η Διεύθυνση Τροχαίας παρακαλεί τους οδηγούς να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.
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