Δολοφονική επίθεση κατά μαθητών και φοιτητών - μελών της στην Πάτρα καταγγέλλει η ΚΝΕ

Snapshot Η ΚΝΕ και το ΚΚΕ καταγγέλλουν δολοφονική επίθεση και στοχοποίηση μαθήτριας μέλους της ΚΝΕ στην Πάτρα από φασιστικές ομάδες.

Η επίθεση έγινε στη Νεάπολη Ζαρουχλέικων μετά από ημέρες εκφοβισμού της μαθήτριας έξω από το σπίτι της.

Φοιτητές μέλη της ΚΝΕ παρενέβησαν για να προστατεύσουν τη μαθήτρια, με αποτέλεσμα σύγκρουση και τραυματισμούς, ενώ οι επιτιθέμενοι χρησιμοποίησαν βία και απειλές.

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας καταγγέλλει την επίθεση και καλεί σε συλλαλητήριο στην πλατεία Ταραμπούρα για την υπεράσπιση της νεολαίας και της αντίστασης στην πολιτική της κυβέρνησης.

Οι οργανώσεις υπογραμμίζουν ότι οι επιθέσεις δεν θα τρομοκρατήσουν το μαθητικό κίνημα και τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Snapshot powered by AI

Δολοφονική επίθεση εναντίον μιας μαθήτριας που είχε στοχοποιηθεί καθώς και κατά φοιτητών, όλοι τους μέλη της ΚΝΕ, καταγγέλλουν οι τοπικές οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.

H επίθεση έγινε το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή Νεάπολης Ζαρουχλέικων, ενώ, όπως καταγγέλλεται, «εδώ και μερικές ημέρες, θρασύδειλοι φασίστες απειλούσαν και έβριζαν μαθήτρια του 8ου Λυκείου Πατρών, πρωτοπόρα αγωνίστρια, μέλος της ΚΝΕ και της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών της Πάτρας, σε μικρή πλατεία έξω από το σπίτι της, τις βραδινές ώρες».

«Η χθεσινοβραδινή επίθεση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια αλλεπάλληλων προσπαθειών εκφοβισμού, ακόμα και κάτω από το σπίτι της τις προηγούμενες μέρες. Είναι γελασμένοι αν πιστεύουν ότι τέτοιες ενέργειες τρομοκρατούν το μαθητικό κίνημα και τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ», τονίζεται στην ανακοίνωση των Οργανώσεων Αχαΐας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.

Φοιτητές-μέλη της ΚΝΕ παρενέβησαν για να απομακρύνουν την ομάδα των προσώπων που εκφόβιζαν τη μαθήτρια έξω από το σπίτι της, με αποτέλεσμα να υπάρξει σύγκρουση από την οποία τραυματίστηκαν αρκετοί φοιτητές, δύο εκ των οποίων σοβαρότερα. Όπως αναφέρει, «χρησιμοποίησαν κράνη και σιδερογροθιές, ενώ φώναξαν και "βγάλτε τα μαχαίρια"», ενώ κάποιοι φέρονται να έφτασαν με αυτοκίνητα στο σημείο.

Αντιδρώντας στο περιστατικό, το Εργατικό Κέντρο Πάτρας καλεί σε συλλαλητήριο σήμερα Τετάρτη στην πλατεία Ταραμπούρα στην Πάτρα. Το ΕΚΠ με την ανακοίνωσή του «καταγγέλλει την απρόκλητη επίθεση που είχε στόχο νεολαία πρωτοπόρα μαθήτρια στην περιοχή των Ζαρουχλέικων από θρασύδειλους φασίστες-ναζί μαζί με άλλους εγκληματίες. Έστησαν καρτέρι κάτω από το σπίτι της και επιτέθηκαν με μαχαίρια και σιδερογροθιές σε φίλους και πρωτοπόρους νεολαίους που βρέθηκαν εκεί για να την υπερασπιστούν». Με τον τρόπο αυτό, τονίζει το ΕΚΠ, «προσπαθούν να τρομοκρατήσουν τη νεολαία και τον λαό, αλλά και όποιον αντιστέκεται στην αντεργατική, αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και των άλλων συστημικών κομμάτων».

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