Ιωάννινα: Έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Γκλίναβος, πρώην πρόεδρος του ΠΑΣ Γιάννινα

Έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Γκλίναβος, πρώην πρόεδρος του ΠΑΣ Γιάννινα, έπειτα από νοσηλεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων - Διετέλεσε πρόεδρος της ομάδας τις περιόδους 1984-1985 και 1987-1989.

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Ιωάννινα: Έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Γκλίναβος, πρώην πρόεδρος του ΠΑΣ Γιάννινα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Κώστας Γκλίναβος, πρώην πρόεδρος του ΠΑΣ Γιάννινα, απεβίωσε μετά από νοσηλεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.
  • Διετέλεσε πρόεδρος του ΠΑΣ Γιάννινα σε δύο περιόδους, 1984-1985 και 1987-1989, όταν η ομάδα αγωνιζόταν στη Β΄ Εθνική.
  • Η θλιβερή είδηση γνωστοποιήθηκε από τον Στέφανο Βασιλειάδη, ο οποίος είχε προσωπική φιλία με τον εκλιπόντα.
  • Ο Κώστας Γκλίναβος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στον σύλλογο και την τοπική κοινωνία για τη συνεισφορά του στη διοίκηση του ΠΑΣ Γιάννινα.
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Θλίψη στην οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα και στην τοπική κοινωνία προκαλεί η είδηση του θανάτου του Κώστα Γκλίναβου, ενός από τους πλέον αγαπητούς προέδρους στην ιστορία της ομάδας.

Ο Κώστας Γκλίναβος έφυγε από τη ζωή έπειτα από μάχη που έδινε το τελευταίο διάστημα με προβλήματα υγείας, νοσηλευόμενος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Το όνομά του συνδέθηκε με τον ΠΑΣ Γιάννινα κατά τη δεκαετία του 1980, όταν ανέλαβε την προεδρία της ομάδας σε δύο διαφορετικές περιόδους, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στη διοικητική της ιστορία.

Ο εκλιπών διετέλεσε πρόεδρος του ΠΑΣ Γιάννινα αρχικά την περίοδο 1984-1985, όταν η ομάδα αγωνιζόταν στη Β΄ Εθνική.

Επέστρεψε στην προεδρία το 1987 και παρέμεινε έως το 1989, σε μια ακόμη περίοδο κατά την οποία ο ΠΑΣ αγωνιζόταν στη δεύτερη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η παρουσία του στη διοίκηση της ομάδας και η σχέση που διατήρησε με τον σύλλογο τον κατέστησαν ιδιαίτερα αγαπητό στους ανθρώπους του ΠΑΣ Γιάννινα.

Ο Στέφανος Βασιλειάδης γνωστοποίησε την είδηση

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο Στέφανος Βασιλειάδης, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον Κώστα Γκλίναβο και συνδεόταν μαζί του με προσωπική φιλία.

Η απώλειά του φέρνει ξανά στη μνήμη μια διαφορετική εποχή για τον ΠΑΣ Γιάννινα, με τον Κώστα Γκλίναβο να συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που υπηρέτησαν την ομάδα από τη θέση του προέδρου σε δύο ξεχωριστές περιόδους.

Με πληροφορίες από epirusgate.gr

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