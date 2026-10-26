Γάζα: Τρεις νεκροί από ισραηλινό πλήγμα σε καταυλισμό εκτοπισμένων - Ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι

Snapshot Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα 7χρονο κοριτσάκι, σκοτώθηκαν από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σε καταυλισμό εκτοπισμένων στην νότια Λωρίδα της Γάζας.

Το πλήγμα προκάλεσε επίσης τραυματισμούς, μεταξύ αυτών μια γυναίκα και ένα παιδί, σύμφωνα με το νοσοκομείο Νάσερ της Χάν Γιούνις.

Ισραηλινά άρματα μάχης και στρατιωτικά οχήματα διείσδυσαν στη ζώνη δυτικά της κίτρινης γραμμής στο ανατολικό τμήμα της πόλης Ντέιρ αλ Μπάλαχ, συνοδευόμενα από πυροβολισμούς προς περιοχές με εκτοπισμένες οικογένειες.

Τις τελευταίες 24 ώρες, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 50 τραυματίστηκαν από ισραηλινά πλήγματα, καθώς το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025.

Από την έναρξη της εκεχειρίας, περισσότεροι από 1.500 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, ενώ το Ισραήλ ελέγχει πάνω από το 60% της Λωρίδας της Γάζας. Snapshot powered by AI

Τρεις άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους ένα κοριτσάκι, σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινό πλήγμα σε καταυλισμό εκτοπισμένων στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, σύμφωνα με τοπικές παλαιστινιακές πηγές.

«Απομακρύναμε τρία θύματα, μεταξύ των οποίων ένα κοριτσάκι, ύστερα από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα που είχε στόχο καταυλισμό εκτοπισμένων στην περιοχή του Αλ Μαουάσι, δυτικά της πόλης Χαν Γιούνις», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπάσαλ, ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, του οργανισμού πρώτων βοηθειών που λειτουργεί υπό την Χαμάς, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας της Γάζας, το κοριτσάκι ήταν 7 ετών.

Το νοσοκομείο Νάσερ της Χάν Γιούνις επιβεβαίωσε τη μεταφορά τριών σορών «που διαμελίστηκαν από θραύσματα ισραηλινού πυραύλου» και πρόσθεσε ότι διακομίσθηκαν επίσης τραυματίες, μεταξύ των οποίων μια γυναίκα και ένα παιδί.

Άρματα μάχης διείσδυσαν στη ζώνη δυτικά της κίτρινης γραμμής

Την ίδια στιγμή, άρματα μάχης και στρατιωτικά οχήματα, συνοδευόμενα από στρατιωτική μπουλντόζα διείσδυσαν σήμερα το πρωί στη ζώνη που βρίσκεται δυτικά της κίτρινης γραμμής (η οποία οριοθετεί τη ζώνη υπό τον έλεγχο των ισραηλινών δυνάμεων), στο ανατολικό τμήμα της πόλης του Ντέιρ αλ Μπάλαχ, στο κεντρικό τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, όπως δήλωσε μια πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η πηγή πρόσθεσε ότι η διείσδυση αυτή συνοδεύτηκε από «έντονους πυροβολισμούς από τις δυνάμεις κατοχής προς την κατεύθυνση ζωνών ανατολικά και βόρεια» της Ντέιρ αλ Μπάλαχ, όπου έχουν καταφύγει εκατοντάδες εκτοπισμένες οικογένειες.

Τις τελευταίες 24 ώρες, 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και πυρά, σύμφωνα με τον Μαχμούντ Μπάσαλ.

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου 2025 ύστερα από δύο χρόνια πολέμου, ο οποίος πυροδοτήθηκε από την επίθεση του παλαιστινιακού κινήματος σε ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Πάνω από 1.500 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που τελεί υπό την αρχή της Χαμάς, και του οποίου τα στοιχεία κρίνονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι ελέγχει πάνω από το 60% της Λωρίδας της Γάζας, στην εξωτερική περίμετρο του εδάφους, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του παλαιστινιακού πληθυσμού ζει στις υπόλοιπες περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο της Χαμάς.

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