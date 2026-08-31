Περιπέτεια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη Ρόδο: «Μας έσωσε η Παναγία η Τσαμπίκα»

Snapshot Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου διαπίστωσε ότι το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε στη Ρόδο είχε φθαρμένα ελαστικά από το 2013/2019.

Η παρουσιάστρια τόνισε ότι το όχημα δεν ήταν δικό της και εξέφρασε έντονη αγανάκτηση για την κατάσταση των ελαστικών.

Η οικογένειά της βρέθηκε σε επικίνδυνη κατάσταση κατά τη διάρκεια της διαδρομής, χωρίς να υπάρξει σοβαρό ατύχημα.

Η Κωνσταντίνα ευχαρίστησε τη «Παναγία Τσαμπίκα» που τους έσωσε και περιέγραψε την ένταση των στιγμών.

Το περιστατικό προκάλεσε σοκ στην οικογένειά της, ειδικά στον γιο της, και εξέφρασε λύπη για την αδιαφορία που αποδίδει σε συντοπίτες της. Snapshot powered by AI

Μια δυσάρεστη περιπέτεια έζησε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη Ρόδο, όπου βρίσκεται με την οικογένειά της, όταν διαπίστωσε, όπως κατήγγειλε μέσω social media με φωτογραφίες που ανήρτησε, ότι το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν είχε φθαρμένα ελαστικά.

Η παρουσιάστρια θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ήταν δικό της, αλλά ενοικιαζόμενο, εκφράζοντας την έντονη αγανάκτησή της.

«Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, το αμάξι είναι ενοικιαζόμενο στη Ρόδο και τα ελαστικά είναι του 2013/2019; Τι να πω, ντροπή!», έγραψε χαρακτηριστικά η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

Η ίδια αποκάλυψε στη συνέχεια ότι η οικογένειά της βρέθηκε αντιμέτωπη με μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση κατά τη διάρκεια της διαδρομής, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της που δεν σημειώθηκε κάποιο σοβαρό ατύχημα.

«Μας έσωσε η Κυρά της Ρόδου, η Παναγία Τσαμπίκα, που δεν σκοτωθήκαμε στη γέφυρα», ανέφερε σε δεύτερη ανάρτησή της, περιγράφοντας την ένταση των στιγμών που προηγήθηκαν.

Όπως αποκάλυψε, το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση τόσο στην ίδια όσο και στην οικογένειά της, με τον γιο της να έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα από όσα συνέβησαν.

«Είμαστε ακόμα σε σοκ, ειδικά ο γιος μου. Ειλικρινά ευχαριστώ τον Θεό που δεν αναποδογύρισε το αμάξι και λυπάμαι που στον βωμό του χρήματος κάνουν τέτοια πράγματα συντοπίτες μου», έγραψε.

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