Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνης Χασαπόπουλος επέστρεψαν στο «Κοινωνία Ώρα Mega» ως σούπερ ήρωες

Snapshot Η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος επέστρεψαν στο «Κοινωνία Ώρα MEGA» με μια χιουμοριστική έναρξη όπου εμφανίστηκαν ως σούπερ ήρωες μέσω βίντεο τεχνητής νοημοσύνης.

Πριν εμφανιστούν στο στούντιο, προβλήθηκε το βίντεο που τους παρουσίαζε να «σώζουν» την ενημέρωση και φτάνουν στο πλατό της εκπομπής.

Στο στούντιο, οι παρουσιαστές καλωσόρισαν τους τηλεθεατές εμφανώς ευδιάθετοι μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.

Η Ανθή Βούλγαρη σχολίασε με χιούμορ την ψηφιακή τους μεταμόρφωση και την επιλογή των ρούχων που εμφανίστηκαν στο βίντεο.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ανέφερε χιουμοριστικά πως αρχικά νόμιζε ότι οι ψηφιακές εκδοχές τους θα παρουσίαζαν την εκπομπή. Snapshot powered by AI

Με έναν ιδιαίτερα ευρηματικό και χιουμοριστικό τρόπο επέστρεψαν το πρωί της Δευτέρας 31 Αυγούστου στους τηλεοπτικούς δέκτες ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη, κάνοντας πρεμιέρα για τη νέα σεζόν του «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Οι δύο παρουσιαστές επέλεξαν να ξεκινήσουν τη φετινή τους τηλεοπτική διαδρομή με μια διαφορετική έναρξη. Πριν εμφανιστούν στο πλατό, προβλήθηκε ένα χιουμοριστικό βίντεο δημιουργημένο με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, στο οποίο οι δυο τους μεταμορφώθηκαν σε… σούπερ ήρωες, έτοιμους να «σώσουν» την ενημέρωση και να φτάσουν μέχρι το στούντιο της εκπομπής.

Λίγο αργότερα, η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος πήραν κανονικά τις θέσεις τους στο στούντιο, εμφανώς ευδιάθετοι για την επιστροφή τους μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και καλωσόρισαν τους τηλεθεατές στη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Η Ανθή Βούλγαρη δεν άφησε, φυσικά, ασχολίαστη την ιδιαίτερη τηλεοπτική τους μεταμόρφωση.

«Επιστρέψαμε! Και πώς επιστρέψαμε; Γιατί δεν μου βάλατε αυτά τα ωραία τα μπορντό κολλητά ρούχα και έβαλα εγώ αυτό το απλό πουκαμισάκι; Μπράβο στο ΑΙ και στον σκηνοθέτη μας», είπε με χιούμορ.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, από την πλευρά του, συμπλήρωσε: «Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι αυτοί θα κάνουν την εκπομπή».

Διαβάστε επίσης