Βούλγαρη για Κολοκυθά: «Είναι πολύ συμπαθητικός, θα του στήσω καρτέρι να τον γνωρίσω»

Snapshot Η Ανθή Βούλγαρη εξέφρασε δημόσια τη συμπάθειά της για τον Γιάννη Κολοκυθά, παρά το γεγονός ότι δεν τον έχει γνωρίσει προσωπικά.

Η Βούλγαρη δήλωσε πως σκοπεύει να συναντήσει τον Κολοκυθά, αναζητώντας το σημείο όπου πίνει καφέ.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος χαρακτήρισε τον Κολοκυθά «ήρωα», προκαλώντας γέλια και πειράγματα μεταξύ τους.

Οι παρουσιαστές συζήτησαν τις αλλαγές στη φετινή πρωινή τηλεοπτική ζώνη, αναφέροντας νέα πρόσωπα και συνεργασίες.

Η νέα τηλεοπτική σεζόν χαρακτηρίζεται από αυθόρμητες στιγμές και πνεύμα φιλικής αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους παρουσιαστές. Snapshot powered by AI

Με χαμόγελα, πειράγματα και αρκετές αναφορές στους παρουσιαστές των άλλων καναλιών κύλησε η κουβέντα της Ανθής Βούλγαρη και του Ιορδάνη Χασαπόπουλου, οι οποίοι δεν παρέλειψαν να στείλουν τις καλημέρες τους στους συναδέλφους της πρωινής ζώνης.

Η συζήτηση, όμως, πήρε γρήγορα πιο προσωπική και παιχνιδιάρικη τροπή, όταν η Ανθή Βούλγαρη αποκάλυψε πως τρέφει ιδιαίτερη συμπάθεια για τον Γιάννη Κολοκυθά, παρότι δεν τον έχει γνωρίσει ποτέ από κοντά.

«Τον Κολοκυθά, που μου είναι πολύ συμπαθητικός, τον συμπαθώ πολύ, δεν τον έχω γνωρίσει από κοντά. Θα του στήσω καρτέρι να δω πού πίνει καφέ. Δεν μπορεί, δεν πάει πουθενά να πιει αυτός καφέ εκεί πέρα; Μου αρέσει εμένα ο Κολοκυθάς», είπε με χιούμορ.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος δεν άφησε φυσικά την ατάκα να περάσει ασχολίαστη και χαρακτήρισε με νόημα τον δημοσιογράφο «ήρωα», προκαλώντας ακόμη περισσότερα χαμόγελα.

Η Ανθή Βούλγαρη, πάντως, δεν έκανε πίσω και απάντησε με σιγουριά: «Ξέρω εγώ τι σου λέω».

Λίγο νωρίτερα, οι δύο παρουσιαστές είχαν αναφερθεί στον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, που έχουν ήδη ξεκινήσει τη νέα τους τηλεοπτική σεζόν στο OPEN, ενώ στη συνέχεια η συζήτηση άνοιξε και σε άλλα πρόσωπα της πολύ πρωινής ζώνης.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος έστειλε επίσης την καλημέρα του στον Νίκο Μηνά και τη Μάρω Καρούση, αλλά και στον Γιάννη Πιταρά, ο οποίος βρίσκεται πλέον στο πλευρό του Δημήτρη Οικονόμου.

«Έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές φέτος», σχολίασε η Ανθή Βούλγαρη, συνοψίζοντας τις ανακατατάξεις που έχουν φέρει νέο αέρα στην πρωινή ενημερωτική τηλεόραση.

Και αν η νέα σεζόν μόλις ξεκίνησε, είναι ήδη ξεκάθαρο ότι τα πειράγματα, οι ατάκες και οι πιο αυθόρμητες στιγμές ανάμεσα στα τηλεοπτικά πρόσωπα θα έχουν και φέτος τη δική τους θέση στο πρόγραμμα.

Διαβάστε επίσης