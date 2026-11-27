Snapshot Snapshot powered by AI

Μια νηοπομπή ρωσικών πλοίων, που μετέφερε στρατιωτικά οχήματα με προορισμό τη Λιβύη, άλλαξε πορεία στη Μεσόγειο, μετά τη βύθιση ρωσικής κορβέτας από ουκρανικά ναυτικά μη επανδρωμένα σκάφη στο λιμάνι της Βεγγάζης, στις 22 Νοεμβρίου.

Την πληροφορία αποκάλυψαν την Παρασκευή στο Reuters τρεις πηγές από στρατιωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ασφαλείας.

Η αλλαγή πορείας της ρωσικής νηοπομπής, η οποία δεν είχε γίνει μέχρι σήμερα γνωστή, δείχνει ότι η Μόσχα αναζητεί επειγόντως τρόπους προστασίας των ναυτικών της μέσων μετά την ουκρανική επίθεση με ναυτικά drones που είχε ως αποτέλεσμα τη βύθιση ρωσικού πολεμικού πλοίου στη Λιβύη, περίπου 2.000 χιλιόμετρα μακριά από το πεδίο των μαχών στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με Ευρωπαίο στρατιωτικό αξιωματούχο, ο οποίος παρακολουθούσε τις κινήσεις της νηοπομπής, μια άλλη ρωσική ναυτική δύναμη, την οποία συνόδευε η φρεγάτα «Admiral Golovko» του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, άλλαξε πορεία κοντά στο Στενό της Σικελίας, την ίδια ημέρα που σημειώθηκε η επίθεση στη Βεγγάζη.

Το Στενό της Σικελίας αποτελεί κομβικό θαλάσσιο πέρασμα πριν από την προσέγγιση των ακτών της Βόρειας Αφρικής.

Αξιωματούχος των ουκρανικών στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών, καθώς και δεύτερος αξιωματούχος υπηρεσίας ασφαλείας της Μέσης Ανατολής, που γνώριζαν τις κινήσεις της νηοπομπής, επιβεβαίωσαν ότι η δεύτερη ρωσική ναυτική δύναμη εγκατέλειψε την πορεία της προς τη Λιβύη και πλέον παραμένει ακινητοποιημένη στα ανοιχτά των ακτών της Αλγερίας.

Διαβάστε επίσης