Snapshot Δύο θρησκευτικοί χώροι στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων στην Εύβοια παραβιάστηκαν και λεηλάτηκαν από ιερόσυλους το Σάββατο τα ξημερώματα.

Στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Νεροτριβιά αφαιρέθηκαν χρήματα από το παγκάρι, με το ακριβές ποσό να παραμένει άγνωστο.

Στην Ιερά Μονή Παναγίας Περιβλέπτου στα Πολιτικά οι δράστες παραβίασαν την πόρτα αλλά απέτυχαν να αφαιρέσουν χρήματα από το παγκάρι.

Από το Ιερό Προσκύνημα που επίσης παραβιάστηκε αφαιρέθηκαν τιμαλφή μεγάλης αξίας.

Η Αστυνομία ερευνά και αναζητεί τους υπεύθυνους για τις κλοπές σε χώρους θρησκευτικής λατρείας. Snapshot powered by AI

Δεν είχαν ιερό και όσιο οι ιερόσυλοι που εισέβαλλαν και διέρρηξαν δύο θρησκευτικούς χώρους στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων, στην Εύβοια.

Οι άγνωστοι δράστες, εισέβαλαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στην τοπική κοινότητα Νεροτριβιάς από όπου άρπαξαν χρήματα από το παγκάρι.

Η κλοπή έγινε αντιληπτή την επόμενη ημέρα από τον ιερέα, ο οποίος ειδοποίησε την Αστυνομία ενώ το ακριβές χρηματικό ποσό που αφαιρέθηκε δεν έχει γίνει γνωστό.

Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε στα Πολιτικά, όπου οι δράστες παραβίασαν την πόρτα της Ιεράς Μονής Παναγίας Περιβλέπτου παραβίασαν την ξύλινη πόρτα της Μονής τα ξημερώματα του Σαββάτου και κατάφεραν να μπουν στο εσωτερικό της. Επιχείρησαν να αφαιρέσουν χρήματα από το παγκάρι, αλλά δεν τα καταφέρουν.

Στη συνέχεια στράφηκαν στο Ιερό Προσκύνημα, το οποίο επίσης παραβίασαν, αφαιρώντας τιμαλφή μεγάλης αξίας

Τα δύο περιστατικά έχουν προκαλέσει προβληματισμό, καθώς στόχος έγιναν χώροι θρησκευτικής λατρείας σε διαφορετικές κοινότητες του ίδιου Δήμου.

Οι αστυνομικές Αρχές αναζητούν τους δράστες.

Με πληροφορίες από eviathema.gr

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