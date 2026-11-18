Ο Δεκέμβριος πλησιάζει και, για όλους εμάς, μυρίζει κανέλα και φρεσκοψημένα γλυκά, γεμίζει με αρώματα από αγαπημένες παραδοσιακές συνταγές και μάς βρίσκει να αναζητούμε ιδέες για τα γιορτινά τραπέζια που ετοιμάζουμε για τους αγαπημένους μας. Άλλωστε, είναι εκείνη η εποχή του χρόνου που περνάμε λίγο περισσότερο χρόνο στην κουζίνα, αναζητάμε νέες συνταγές και θέλουμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους μας κάτι ξεχωριστό. Και κάπου ανάμεσα στις κλασικές γεύσεις που αγαπάμε και στις νέες προτάσεις που θέλουμε να δοκιμάσουμε, ανακαλύπτουμε ξανά τη χαρά της μαγειρικής.

Αν, λοιπόν, φέτος θέλουμε να δώσουμε μια διαφορετική νότα στις γιορτινές μας δημιουργίες, το Lidl House Athens μάς έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Τον Δεκέμβριο διοργανώνει τρία ξεχωριστά σεμινάρια μαγειρικής, αφιερωμένα στις γεύσεις των γιορτών. Έτσι, από τα εορταστικά πιάτα μέχρι τα χριστουγεννιάτικα γλυκά, έχουμε την ευκαιρία να εμπνευστούμε, να ανακαλύψουμε νέες προτάσεις και να μπούμε ακόμα περισσότερο στο κλίμα των ημερών.

Τρία σεμινάρια για να δώσουμε γεύση στις γιορτές

Από τα πιάτα που εντυπωσιάζουν μέχρι τα γλυκά που δεν λείπουν ποτέ από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, το πρόγραμμα του Δεκεμβρίου του Lidl House Athens έχει κάτι για κάθε λάτρη της μαγειρικής. Συγκεκριμένα, τα τρία διαφορετικά σεμινάρια, διάρκειας τεσσάρων ωρών το καθένα, μάς βάζουν σταδιακά στο κλίμα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Και το ερώτημα τώρα είναι ποιο από όλα θα επιλέξουμε.

Η αρχή γίνεται στις 5 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 15:00, με το σεμινάριο «Χριστούγεννα Deluxe». Εδώ, το ενδιαφέρον στρέφεται στις γιορτινές δημιουργίες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να δώσουν έναν πιο ξεχωριστό χαρακτήρα στο χριστουγεννιάτικο μενού μας.

Στις 12 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 15:00, σειρά έχει το σεμινάριο «Το τραπέζι των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς». Δύο από τις πιο αγαπημένες ημέρες του χρόνου που μάς φέρνουν κοντά με τους ανθρώπους μας γύρω από ένα γεμάτο τραπέζι. Και επειδή η προετοιμασία του μπορεί να γίνει πραγματική πρόκληση, η συγκεκριμένη συνάντηση μάς δίνει την ευκαιρία να αναζητήσουμε έμπνευση και προτάσεις για τα εορταστικά γεύματα που θα μοιραστούμε με οικογένεια και φίλους.

Το τρίτο ραντεβού είναι στις 19 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 15:00, με το σεμινάριο «Τα γλυκά των Χριστουγέννων». Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, Χριστούγεννα χωρίς γλυκά δεν γίνονται. Άλλωστε, τα παραδοσιακά κεράσματα έχουν πάντα τη δική τους θέση αυτές τις ημέρες και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της γιορτινής ατμόσφαιρας. Είναι, λοιπόν, η ιδανική ευκαιρία να εμπνευστούμε για τις γλυκές δημιουργίες που θα συνοδεύσουν τις φετινές μας γιορτές.

Πώς θα εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή μας

Αν, λοιπόν, θέλουμε να πάρουμε μέρος σε κάποιο από τα τρία σεμινάρια του Lidl House Athens, το πρώτο βήμα είναι να δηλώσουμε συμμετοχή εγκαίρως. Η διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων πραγματοποιείται μέσω κλήρωσης και μπορούμε να διεκδικήσουμε μία θέση όχι μόνο για εμάς, αλλά και για ένα αγαπημένο μας άτομο που ξέρουμε ότι θα το ευχαριστηθεί όσο εμείς.

Το μόνο που χρειάζεται να έχουμε υπόψη, είναι οι προθεσμίες για κάθε σεμινάριο. Για το «Χριστούγεννα Deluxe» (5/12), μπορούμε να δηλώσουμε συμμετοχή έως τις 29 Νοεμβρίου. Για «Το τραπέζι των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς» (12/12), η προθεσμία εγγραφών ολοκληρώνεται στις 6 Δεκεμβρίου και για «Τα γλυκά των Χριστουγέννων» (19/12), έχουμε περιθώριο να δηλώσουμε συμμετοχή έως τις 13 Δεκεμβρίου.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών και όσοι επιλεγούν, θα ενημερωθούν μέσω τηλεφώνου και email, λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους. Έτσι, αν είμαστε ανάμεσα στους τυχερούς, θα περάσουμε τουλάχιστον μια μέρα του Δεκεμβρίου στη Στοά Αρσακείου, σε έναν σύγχρονο χώρο αφιερωμένο στη γαστρονομία, τη βιωσιμότητα και την ευεξία.

Αυτές τις γιορτές, λοιπόν, ας δώσουμε λίγο περισσότερο χώρο στη δημιουργικότητα, ας ανακαλύψουμε νέες ιδέες και ας ετοιμαστούμε για τα τραπέζια που θα γεμίσουν με αγαπημένα πρόσωπα και μοναδικές γεύσεις στο Lidl House Athens. Επιλέγουμε το σεμινάριο που μας ενδιαφέρει, δηλώνουμε συμμετοχή και διεκδικούμε την ευκαιρία να ζήσουμε μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία μαζί με ένα αγαπημένο μας πρόσωπο. Αν δεν είναι αυτό το πιο ωραίο γιορτινό δώρο, ποιο είναι;

Δηλώστε συμμετοχή εδώ και ετοιμαστείτε για τα πιο γευστικά ραντεβού του Δεκεμβρίου