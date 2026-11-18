Snapshot Στις 21 Νοεμβρίου 2026 θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις στην Αθήνα για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων και τα Εισόδια της Θεοτόκου.

Στις 08:00 θα γίνει επίσημη έπαρση της Ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και στις 17:09 η υποστολή της.

Στις 11:00 θα τελεστεί επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου Β΄.

Στις 12:00 θα κατατεθεί στέφανος στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη και θα λειτουργήσει στατική έκθεση νέων οπλικών συστημάτων από τις 10:00 έως τις 17:00.

Σε όλη την επικράτεια θα πραγματοποιηθεί γενικός σημαιοστολισμός και φωταγώγηση στρατιωτικών μονάδων, καταστημάτων και πολεμικών πλοίων. Snapshot powered by AI

Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και των Εισοδίων της Θεοτόκου (Προστάτιδος των ΕΔ), θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα οι ακόλουθες εκδηλώσεις:

Στις 08:00 επίσημη έπαρση της Ελληνικής σημαίας, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Στις 11:00 επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου Β΄.

Στις 12:00 κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη.

Στις 17:09 υποστολή της Ελληνικής Σημαίας, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Στατική έκθεση νέων Οπλικών Συστημάτων (Ο/Σ) και καινοτομίας, πέριξ του μνημείου της «Κιβωτού Εθνικής Μνήμης», η οποία θα είναι ανοιχτή για το κοινό, από τις 10:00 έως τις 17:00, με τη συμμετοχή της διακλαδικής μπάντας των Ενόπλων δυνάμεων.

Επιπρόσθετα, σε όλη την επικράτεια θα πραγματοποιηθούν οι εξής εκδηλώσεις:

Γενικός Σημαιοστολισμός των Μονάδων, Στρατιωτικών Καταστημάτων και Πολεμικών Πλοίω ν, το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026 από 08:00 μέχρι και τη δύση του ηλίου της ίδιας ημέρας.

ν, το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026 από 08:00 μέχρι και τη δύση του ηλίου της ίδιας ημέρας. Φωταγώγηση των Μονάδων, Στρατιωτικών Καταστημάτων και Πολεμικών Πλοίων κατά τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου 2026.

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