Snapshot Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου θα τελεστεί το ετήσιο μνημόσυνο του 19χρονου στρατιώτη Ραφαήλ Γαλυφιανάκη στην Ιερά Μονή Αγίου Αντωνίου στο Ζαρό.

Ο Ραφαήλ έχασε τη ζωή του στις 26 Νοεμβρίου 2025 λόγω έκρηξης χειροβομβίδας κατά τη διάρκεια στρατιωτικής εκπαιδευτικής δραστηριότητας στη Ρόδο.

Ο πατέρας του, Μάνος Γαλυφιανάκης, εξέφρασε δημόσια τον πόνο και το κενό που άφησε πίσω του ο γιος του.

Η οικογένεια συνεχίζει να αναζητά απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.

Στην έκρηξη είχε τραυματιστεί σοβαρά και ένας 39χρονος επιλοχίας. Snapshot powered by AI

Ένας χρόνος συμπληρώνεται από την τραγωδία που συγκλόνισε την Κρήτη και ολόκληρη την Ελλάδα, όταν ο 19χρονος στρατιώτης Ραφαήλ – Γεώργιος Γαλυφιανάκης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια στρατιωτικής εκπαιδευτικής δραστηριότητας στη Ρόδο.

Η οικογένεια του Ραφαήλ ετοιμάζεται να τιμήσει τη μνήμη του αγαπημένου της παιδιού την ερχόμενη Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026, στην Ιερά Μονή Αγίου Αντωνίου, στη Βροντησίου, στον Ζαρό, παρουσία συγγενών, φίλων και όσων επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του.

Ο πατέρας του Ραφαήλ, Μάνος Γαλυφιανάκης, με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνει τον πόνο και το δυσαναπλήρωτο κενό που άφησε πίσω του ο γιος του: «Πέρασε χρόνος που έφυγες και λείπεις μακριά μας. Και θα ρωτούν ένα γιατί... τα χείλη τα δικά μας...»

Υπενθυμίζεται ότι ο Ραφαήλ Γαλυφιανάκης, με καταγωγή από το Τυμπάκι, έχασε τη ζωή του στις 26 Νοεμβρίου 2025, όταν σημειώθηκε έκρηξη χειροβομβίδας κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής δραστηριότητας στο πεδίο βολής στα Αφάντου της Ρόδου. Από την έκρηξη είχε τραυματιστεί σοβαρά και ένας 39χρονος επιλοχίας.

Έναν χρόνο μετά το τραγικό συμβάν, η οικογένεια εξακολουθεί να αναζητά απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Με πληροφορίες από cretalive.gr

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