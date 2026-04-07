Τυμπάκι: «Έφυγε» ο εμβληματικός κουρέας Γιάννης Χριστάκης – Ήταν ο παππούς του Ραφαήλ Γαλυφιανάκη

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε ηλικία 86 ετών έφυγε από τη ζωή έφυγε από τη ζωή ο παλιός κουρέας στο Τυμπάκι, Γιάννης Χριστάκης, παίρνοντας μαζί του μια ολόκληρη εποχή.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης. Όσοι επιθυμούν μπορούν να περάσουν από τον ναό για τον τελευταίο αποχαιρετισμό από τις 9:30 το πρωί.

Ο Γιάννης Χριστάκης, γνωστός ως «Κουρέας», είχε βιώσει τη δυσβάστακτη απώλεια δύο εγγονών του. Η πιο πρόσφατη ήταν αυτή του 19χρονου εγγονού του Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης στη Ρόδο, συγκινώντας όλη την Ελλάδα.

Όπως έγραψε ως αποχαιρετισμό στον πεθερό του ο πατέρας του Ραφαήλ, Μάνος Γαλυφιανάκης:

«Καλό ταξίδι… Έφυγες με δύο μεγάλους καημούς… Τώρα θα είσαι ανάμεσα στους εγγονούς σου που τόσο αγάπησες… να μου τους φιλήσεις και ειδικά το Ραφαλιό μου!».

Από την πλευρά της, η θυγατέρα του 86χρονου, Ειρήνη, έγραψε:

«Καλό σου ταξίδι στο φως, αγαπημένε μου πατέρα… Ήσουν ένας καλός και τίμιος άνθρωπος που χτυπήθηκε σκληρά από τη μοίρα… Τώρα είσαι με τα αγαπημένα σου εγγόνια που τόσο σου έλειψαν…».

Με πληροφορίες από Δια-SOS-τε τη Μεσαρά

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
