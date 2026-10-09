Θεσσαλονίκη: Σοβάς έπεσε στο κεφάλι 15χρονου μαθητή - «Υπήρχε πρόβλημα και πριν από 7-8 χρόνια»

Σοβάς έπεσε στο κεφάλι 15χρονου μαθητή στο Γυμνάσιο Βασιλικών Θεσσαλονίκης, προκαλώντας κάκωση κεφαλής

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Θεσσαλονίκη: Σοβάς έπεσε στο κεφάλι 15χρονου μαθητή - «Υπήρχε πρόβλημα και πριν από 7-8 χρόνια»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο μαθητής μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο Γεννηματάς με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
  • Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Θέρμης ζητά άμεσους ελέγχους και μέτρα για την ασφάλεια του σχολικού κτιρίου.
  • Η Ένωση καλεί τον Δήμο Θέρμης να αναλάβει ευθύνες και να μην επιτρέψει τη λειτουργία του σχολείου πριν βεβαιωθεί η καταλληλότητα του κτιρίου.
  • Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη για ουσιαστικούς ελέγχους και παρεμβάσεις στις σχολικές υποδομές.
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Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (09/10) στο Γυμνάσιο Βασιλικών, στη Θεσσαλονίκη, όταν μεγάλο κομμάτι σοβά αποκολλήθηκε από την οροφή αίθουσας και έπεσε στο κεφάλι 15χρονου μαθητή.

Ο μαθητή διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αιμόφυρτος, στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και αναστάτωση σε γονείς και κηδεμόνες της περιοχής, ενώ η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών και Μαθητριών Δήμου Θέρμης ζητά την άμεση ανάληψη ευθυνών και τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια των μαθητών.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο εκπαιδευτικός Φάνης Καρκατζούνης στο Newsbomb «το περιστατικό σημειώθηκε κατά την πέμπτη διδακτική ώρα, ενώ οι μαθητές έκαναν μάθημα στην αίθουσα Καλλιτεχνικών. Ένα κομμάτι σοβά, πάχους περίπου 3-4 εκατοστών, αποκολλήθηκε και έπεσε, τραυματίζοντας τον 15χρονο μαθητή στο κεφάλι».

Ο Φάνης Καρκατζούνης, ο οποίος έχει υπηρετήσει ως εκπαιδευτικός στο συγκεκριμένο σχολείο, αναφέρθηκε και σε παλαιότερα προβλήματα στο κτίριο. Όπως σημείωσε, πριν από περίπου επτά με οκτώ χρόνια υπήρχε πρόβλημα σε διάδρομο του σχολείου, ενώ έθεσε ζήτημα συντήρησης των εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν είχε προηγηθεί έλεγχος πριν από το περιστατικό, ζητώντας να διασφαλιστεί η καταλληλότητα του σχολικού κτιρίου.

«Τα παιδιά δεν μπορούν να μπουν μέσα αν δεν πιστοποιηθεί ότι το σχολείο είναι εντάξει», είναι το μήνυμα που μεταφέρει, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να προηγηθεί η απαραίτητη πιστοποίηση πριν από την επιστροφή των μαθητών στις αίθουσες.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Γονέων

Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση καταδικάζει το περιστατικό και καλεί τον Δήμο Θέρμης να προχωρήσει άμεσα σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους για την καταλληλότητα του σχολικού κτιρίου.

«Πριν θρηνήσουμε θύματα, να αναλάβει την ευθύνη του ο Δήμος Θέρμης», τονίζει χαρακτηριστικά, ζητώντας να μη λειτουργήσει το σχολείο πριν ο δήμος βεβαιώσει εγγράφως ότι το κτίριο είναι κατάλληλο.

Παράλληλα, η Ένωση επισημαίνει την ανάγκη να διασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες ασφάλειας για μαθητές και εκπαιδευτικούς, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος επανάληψης ανάλογου περιστατικού.

«Να γίνουν τώρα όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και να μην λειτουργήσει το σχολείο πριν βεβαιώσει εγγράφως ο δήμος την καταλληλότητα του σχολείου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Θέρμης σημειώνει ότι θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση, ενώ εύχεται στον μαθητή ταχεία ανάρρωση.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των σχολικών υποδομών και της ανάγκης για ουσιαστικούς ελέγχους και άμεσες παρεμβάσεις, όπου αυτές κρίνονται απαραίτητες.

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