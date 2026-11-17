Snapshot Στις 6 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας για να συζητηθούν τα προβλήματα των αγροτών.

Οι αγρότες αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος παραγωγής, χαμηλές τιμές πώλησης και δυσκολίες στο σύστημα δηλώσεων καλλιέργειας, με κίνδυνο απώλειας επιδοτήσεων.

Περίπου το 80% των χωραφιών για σιτάρι παραμένουν άσπαρτα λόγω των οικονομικών δυσκολιών και των προβλημάτων στις δηλώσεις καλλιέργειας.

Οι αγρότες ζητούν σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή και εκφράζουν ανησυχία για την επιβίωσή τους και τη διαθεσιμότητα τροφίμων.

Το υπουργείο πρότεινε προσωρινή βιαστική δήλωση καλλιέργειας για να δοθεί προκαταβολή έως το τέλος Νοεμβρίου, με οριστική δήλωση σε μεταγενέστερο στάδιο. Snapshot powered by AI

Με το βλέμμα στην 6η Δεκεμβρίου οι αγρότες που εξακολουθούν να μετρούν τις πληγές τους που έχουν προγραμματίσει τη σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων (ΠΕΜ) στη Νίκαια της Λάρισας.

Όπως λένε οι αγρότες οι πληγές τους είναι μεγαλύτερες από πέρυσι ενώ παράλληλα εκτιμούν ότι αν προχωρήσουν σε κινητοποιήσει αυτές θα γίνουν με το νέο έτος.

Το αυξημένο κόστος παραγωγής σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές πώλησης έχει αφήσει ένα τεράστιο μέρος του κάμπου της χώρας ακαλλιέργητο, ενώ την ίδια στιγμή το σύστημα για τις δηλώσεις καλλιέργειας έχει απίστευτες δυσκολίες με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος οι παραγωγοί να μην πάρουν χρήματα και να μείνουν εκτός συστήματος.

Όπως ανέφερε στο thestival.gr, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων- Μαλγάρων, Κώστας Σέφης στην επικείμενε σύσκεψη της ΠΕΜ στη Νίκαια θα συζητηθούν τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και θα συζητηθεί και η πρόταση που τους έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για συνάντηση εάν αποφασίσουν να πάνε σε κινητοποιήσεις.

«Δεν θα έχουμε ψωμί να φάμε» - Στο 80% των χωραφιών δεν έχει γίνει σπορά σιταριού

Τα προβλήματα είναι πολλά και συνεχίζουν να «στραγγαλίζουν» τους παραγωγούς οι οποίοι δυσκολεύονται και να καλλιεργήσουν αλλά και να επιβιώσουν οι ίδιοι και οι οικογένειες τους.

«Πρώτα από όλα έχουμε το αυξημένο κόστος παραγωγής και πολύ χαμηλές τιμές πώλησης που κάποιες είναι σταθερές και κάποιες είναι πιο κάτω από τα περσινά δεδομένα. Επίσης μεγάλο πρόβλημα είναι η κακή λειτουργία των δηλώσεων καλλιέργειας που μας έχουν αφήσει και έξω από τις επιδοτήσεις και θα κινδυνεύσουν να χαθούν και αρκετά λεφτά. Κυριολεκτικά, αυτή τη στιγμή το κράτος με τη δήλωση καλλιέργειας προσπαθεί να κάνει το Κτηματολόγιο που τόσα χρόνια δεν έχει καταφέρει να το κάνει και όχι να δώσει τα χρήματα που δικαιούνται οι παραγωγοί για την παραγωγή τους» τόνισε ο κ. Σέφης προσθέτοντας ότι «τώρα το κράτος θέλει να κάνει το Κτηματολόγιο ρισκάροντας τα δικά μας λεφτά και τη δική μας επιβίωση».

Ένα από τα βασικά και χρόνια αιτήματα των αγροτών είναι η σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή έτσι, με τα νέα δεδομένα των δηλώσεων καλλιέργειας οι αγρότες βρίσκονται στη μέση μιας κατάστασης που αφορά τους ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων.

«Δεν μπορώ, ούτε με ενδιαφέρει, ούτε θέλω να λύσω τα περιουσιακά στοιχεία του ανθρώπου που μου νοικιάζει το χωράφι, τα κληρονομικά και όλα αυτά. Δεν επιδοτούμαι γι αυτό, επιδοτούμαι για να παράξω. Με όλες αυτές τις τρικλοποδιές και όλη αυτή τη δυσκολία που έχουμε δεν μπορούμε να παράξουμε και δεν είναι τυχαίο ότι στα σιτηρά πάνω από το 70 -80% των χωραφιών είναι ακόμα άσπαρτα» ανέφερε ο κ. Σέφης προσθέτοντας ότι δεν είναι υπερβολή αλλά «δεν θα έχουμε ψωμί να φάμε».

Προς το παρόν πάντως η λύση που πρόσφερε στους αγρότες το αρμόδιο υπουργείο όσον αφορά τα ζητήματα που επικρατούν με τις δηλώσεις καλλιέργειας όπως τόνισε ο κ. Σέφης «όσοι έκαναν πέρσι δήλωση θα κάνουν φέτος μια ας την πούμε βιαστική δήλωση, όχι οριστική έτσι ώστε έως το τέλος Νοεμβρίου να πάρουμε προκαταβολή. Έτσι μας δίνουν μια παράταση έως ότου καταθέσουμε την οριστική δήλωση».

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