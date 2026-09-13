Φθινόπωρο στο Ρέθυμνο: Από τα χωριά στην τέχνη και το ιστορικό Αρκάδι

«Το Ρέθυμνο έχει 101 χωριά και στόχος μας είναι να αναδεικνύουμε τις ιστορίες, τον πολιτισμό και τη μοναδικότητα κάθε χωριού και κάθε περιοχής», επισημαίνει ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης, Μάνος Τσάκωνας

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Φθινόπωρο στο Ρέθυμνο: Από τα χωριά στην τέχνη και το ιστορικό Αρκάδι
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  • Το Ρέθυμνο αυξάνει σημαντικά τις πολιτιστικές εκδηλώσεις στα 101 χωριά του δήμου του, από 10 το 2024 σε πάνω από 30 φέτος, με στόχο να φτάσεις τις τουλάχιστον 45 το 2027.
  • Τον Νοέμβριο το Ρέθυμνο τιμά τα 160 χρόνια από το Ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου, με έκθεση του έργου του Ιβάν Αϊβαζόφσκι και εκπαιδευτικές δράσεις για σχολεία.
  • Τον Οκτώβριο παρουσιάζονται 15 διπλωματικές εργασίες φοιτητών αρχιτεκτονικής πάνω στο Ρέθυμνο, ανοίγοντας διάλογο για τη σύγχρονη φυσιογνωμία της πόλης και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
  • Από τις 19 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου, το Σπίτι του Πολιτισμού φιλοξενεί το 9ο Φεστιβάλ Τέχνης N.S. με ελεύθερη είσοδο ως μέρος του φθινοπωρινού πολιτιστικού προγράμματος.
  • Ο πολιτισμός στο Ρέθυμνο δεν περιορίζεται στη θερινή περίοδο, αλλά επεκτείνεται όλο το χρόνο, αναδεικνύοντας την ιστορία και την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής.
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Με τον πολιτισμό να αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα στοιχεία της ταυτότητάς του, το Ρέθυμνο περνά από ένα γεμάτο καλοκαίρι σε ένα εξίσου δραστήριο φθινόπωρο, κρατώντας ανοιχτό τον κύκλο των εκδηλώσεων για κατοίκους και επισκέπτες. Η τέχνη, η αρχιτεκτονική και η ιστορική μνήμη συναντώνται τους επόμενους μήνες σε έναν προγραμματισμό που κορυφώνεται τον Νοέμβριο, με τη συμπλήρωση 160 χρόνων από το Ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου.

Την ίδια στιγμή, η πολιτιστική δραστηριότητα δεν περιορίζεται στα όρια της πόλης. Από μόλις 10 εκδηλώσεις στα χωριά το 2024, όταν ξεκίνησε η συγκεκριμένη προσπάθεια, ο Δήμος Ρεθύμνης έφθασε φέτος σε περισσότερες από 30, ενώ ήδη σχεδιάζει τουλάχιστον 45 για το 2027.

«Το Ρέθυμνο έχει 101 χωριά και στόχος μας είναι να αναδεικνύουμε τις ιστορίες, τον πολιτισμό και τη μοναδικότητα κάθε χωριού και κάθε περιοχής», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης, Μάνος Τσάκωνας.

Όπως αναφέρει, οι φετινές θερινές διοργανώσεις είχαν μεγάλη απήχηση και υψηλή επισκεψιμότητα, προσελκύοντας τόσο κατοίκους και Έλληνες επισκέπτες όσο και ξένους που επέλεξαν το Ρέθυμνο για τις διακοπές τους. Η ανταπόκριση αυτή ενισχύει τον σχεδιασμό για περαιτέρω διεύρυνση των δράσεων στην ενδοχώρα, με το πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς να βρίσκεται ήδη υπό διαμόρφωση.

Ρέθυμνο - Κρήτη

Η αρχιτεκτονική συναντά το Ρέθυμνο

Το πολιτιστικό ημερολόγιο κάθε άλλο παρά κλείνει με το τέλος της θερινής περιόδου. Στις αρχές Οκτωβρίου, η αρχιτεκτονική έρχεται στο προσκήνιο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αρχιτεκτονικής.

Στο Ρέθυμνο, θα παρουσιαστούν 15 διπλωματικές εργασίες φοιτητών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στα Χανιά, με αντικείμενο το Ρέθυμνο και την ευρύτερη περιοχή. Μέσα από τις προτάσεις των νέων αρχιτεκτόνων ανοίγει παράλληλα ένας διάλογος για τη σύγχρονη φυσιογνωμία της πόλης, τον δημόσιο χώρο και τη βιώσιμη ανάπτυξή της.

Στη συνέχεια, από τις 19 Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου, το Σπίτι του Πολιτισμού θα φιλοξενήσει το 9ο Φεστιβάλ Τέχνης N.S. - N.S. Art Festival, με ελεύθερη είσοδο, προσθέτοντας ακόμη μία σημαντική διοργάνωση στο φθινοπωρινό πολιτιστικό πρόγραμμα της πόλης.

Ρέθυμνο - Κρήτη

Tα 160 χρόνια του Αρκαδίου

Ιδιαίτερο βάρος αποκτά ο Νοέμβριος, όταν το Ρέθυμνο θα τιμήσει τη συμπλήρωση 160 χρόνων από το Ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου, ενός γεγονότος άρρηκτα συνδεδεμένου με την ιστορική μνήμη και την ταυτότητα του τόπου.

Ειδική αναφορά κάνει ο κ. Τσάκωνας στην έκθεση του εμβληματικού έργου του Ιβάν Αϊβαζόφσκι «Η ανατίναξη της Μονής Αρκαδίου». Ο πίνακας θα παραμείνει για τρεις μήνες στην ιστορική Μονή, με τον δήμο να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαιδευτική διάσταση της παρουσίας του.

«Στόχος μας είναι να τον επισκεφθούν τα παιδιά από τα σχολεία», τονίζει ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, ώστε οι μαθητές να έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν την ιστορία του Αρκαδίου και μέσα από ένα έργο τέχνης που αποτύπωσε ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της κρητικής ιστορίας.

Ρέθυμνο - Κρήτη

Από 10 εκδηλώσεις σε τουλάχιστον 45

Στο μεταξύ, η εξέλιξη των δράσεων στα χωριά αποτυπώνει ίσως πιο καθαρά τη φιλοσοφία του πολιτιστικού σχεδιασμού. Οι 10 εκδηλώσεις του 2024 έγιναν περισσότερες από 30 το 2026, ενώ για το 2027 ο πήχης ανεβαίνει στις τουλάχιστον 45.

Το ζητούμενο, όπως εξηγεί ο κ. Τσάκωνας, δεν είναι απλώς η αριθμητική αύξηση των διοργανώσεων. Είναι η ανάδειξη της ιδιαίτερης ιστορίας και της πολιτιστικής φυσιογνωμίας κάθε περιοχής, ώστε ο πολιτισμός να φτάνει σταδιακά σε όλο και περισσότερα από τα 101 χωριά του Δήμου.

Από την Παλιά Πόλη και το Σπίτι του Πολιτισμού μέχρι τα χωριά της ενδοχώρας και το ιστορικό Αρκάδι, το Ρέθυμνο επιχειρεί έτσι να διαμορφώσει μια πολιτιστική δραστηριότητα που δεν εξαντλείται στη θερινή τουριστική περίοδο. Έναν πολιτισμό που παραμένει ζωντανός όλο τον χρόνο, επιστρέφει στις ρίζες του τόπου και, παράλληλα, δημιουργεί νέες αφορμές για τον επισκέπτη να γνωρίσει το Ρέθυμνο πέρα από την καθιερωμένη τουριστική του εικόνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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