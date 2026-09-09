Λάρισα: Συλλήψεις ανηλίκων για διαδοχικές κλοπές – Άρπαξαν ποδήλατο, χρήματα, τσιγάρα και κινητά

Snapshot Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι στη Λάρισα για διακεκριμένη κλοπή κατά συναυτουργία.

Οι δράστες αφαίρεσαν ποδήλατο από οικία, το οποίο βρέθηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη.

Κατασχέθηκαν 215,43 ευρώ και 4 κινητά τηλέφωνα στην κατοχή τους.

Οι ανήλικοι διέπραξαν κλοπές σε καταστήματα, αφαιρώντας 530 ευρώ, 8 κούτες τσιγάρων και 3 κινητά.

Δύο από τα κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν ήταν κλεμμένα και αποδόθηκαν στους καταστηματάρχες. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη δύο ανήλικων ημεδαπών προχώρησαν το πρωί της Τρίτης (8/9) στη Λάρισα αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή κατά συναυτουργία.

Όπως αναφέρει το magnesianews.gr, οι ανήλικοι δράστες λίγο νωρίτερα είχαν αφαιρέσει ένα ποδήλατο, ιδιοκτησίας ημεδαπού, από την οικία του στη Λάρισα. Μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών, οι ανωτέρω εντοπίστηκαν, ενώ το αφαιρεθέν ποδήλατο, το είχαν αποκρύψει σε σημείο που υποδείχθηκε, το οποίο αφού κατασχέθηκε, αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.

Επιπλέον, στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το συνολικό χρηματικό ποσό των 215,43 ευρώ καθώς και 4 κινητά τηλέφωνα.

Όπως προέκυψε, από την συνεχιζόμενη έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας οι προαναφερόμενοι ανήλικοι διέπραξαν κλοπές σε καταστήματα της πόλης.

Οι ανήλικοι κατηγορούνται ότι κατά το χρονικό διάστημα από το μεσημέρι της Δευτέρας (7/9) έως το πρωί της Τρίτης (8/9) στη Λάρισα, οι δράστες παραβίασαν παράθυρο καταστήματος-μίνι μάρκετ και πόρτα καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, αφαιρώντας από το εσωτερικό αυτών συνολικά το χρηματικό ποσό των 530 ευρώ, 8 κούτες τσιγάρων και 3 κινητά τηλέφωνα.

Από τα κατασχεθέντα κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή των δραστών, 2 εξ αυτών διαπιστώθηκε ότι ήταν τα αφαιρεθέντα από τα καταστήματα και αποδόθηκαν νομότυπα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ το προανακριτικό έργο διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

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