«Ας είναι η κόρη μου η τελευταία» – Μεγαλείο ψυχής από τον πατέρα της Κυριακής Γρίβα

Δυόμισι χρόνια μετά τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, η υπόθεση επιστρέφει στο προσκήνιο με μία σημαντική δικαστική εξέλιξη. Οι τέσσερις αστυνομικοί που υπηρετούσαν στο Αστυνομικό Τμήμα τη μοιραία νύχτα, παραπέμπονται πλέον σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διά παραλείψεως. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, οι παραλείψεις τους συνδέονται με το γεγονός ότι η Κυριακή έμεινε χωρίς την απαιτούμενη προστασία, ενώ είχε προσφύγει στην αστυνομία ζητώντας βοήθεια.

Ήταν 1η Απριλίου 2024, όταν η 28χρονη Κυριακή Γρίβα έφτασε στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων μαζί με φίλη της, καθώς φοβόταν τον πρώην σύντροφό της και ζητούσε βοήθεια για να επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι της. Λίγη ώρα αργότερα, αφού βγήκε από το Τμήμα, δέχθηκε επίθεση από τον άνδρα, ο οποίος τη μαχαίρωσε θανάσιμα. Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς η δολοφονία σημειώθηκε ακριβώς έξω από το αστυνομικό τμήμα, ενώ η Κυριακή είχε προηγουμένως απευθυνθεί στις Αρχές και είχε ζητήσει ασφαλή μετακίνηση, για να λάβει την απάντηση από αστυνομικό υπηρεσίας ότι «το περιπολικό δεν είναι ταξί».

Για την οικογένεια της Κυριακής, η δικαστική εξέλιξη αποτελεί ένα ακόμη βήμα σε μία υπόθεση που εδώ και δυόμισι χρόνια παραμένει ανοιχτή. Η παραπομπή των τεσσάρων αστυνομικών σε δίκη φέρνει ξανά στο επίκεντρο τα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε εκείνο το βράδυ η έκκληση της άτυχης κοπέλας για βοήθεια.

Ο πατέρας Κυριακής Γρίβα, Θανάσης, τόνισε ότι «έπειτα από δυόμισι χρόνια, ελπίζω αυτά που είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης να γίνουν πράξη πολύ σύντομα και να μην κινδυνεύσει άλλη γυναίκα».

«Ας είναι η κόρη μου η τελευταία. Δεν θα ήθελα η κόρη μου να είναι νεκρή, αλλά ας είναι η τελευταία δολοφονημένη γυναίκα από τον πρώην σύντροφό της. Είναι ανήκουστο αυτό το πράγμα, να μην σεβόμαστε τις γυναίκες και να τους φερόμαστε με αυτόν τον τρόπο», υπογράμμισε ακόμη.

«Προτρέπω όλα τα κορίτσια να χρησιμοποιούν τη βοήθεια της Αστυνομίας. Η κόρη μου πήγε και έμεινε αβοήθητη, αλλά δεν είναι αυτή η αστυνομία, αυτοί οι 4 αστυνομικοί. Αυτοί οι 4 αστυνομικοί θα καθίσουν στο σκαμνί, θα τιμωρηθούν για τις πράξεις τους, όμως δεν αντιπροσωπεύουν όλη την αστυνομία. Όντως, η Αστυνομία έχει αφυπνιστεί, ανασυγκροτηθεί και αυτό το θέμα το έχει πάρει με πολλή σοβαρότητα, γιατί κινδυνεύουν ζωές», επεσήμανε ο κ. Γρίβας, μιλώντας στο MEGA.

Από την πλευρά της Ελληνικής Αστυνομίας επισημαίνεται ότι μετά την υπόθεση της Κυριακής έχουν αλλάξει οι διαδικασίες και ο τρόπος διαχείρισης των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, με στόχο να μην επαναληφθούν αντίστοιχες τραγωδίες.

Η οικογένεια, πάντως, περιμένει πλέον η δικαιοσύνη να αποδώσει τις ευθύνες που αναλογούν στον καθένα, με τον πατέρα της Κυριακής, σε μία ελάχιστη ένδειξη του μεγαλείου της ψυχής του, να στέλνει το δικό του μήνυμα: Η κόρη του να είναι η τελευταία γυναίκα που χάνει τη ζωή της επειδή δεν προστατεύθηκε όταν ζήτησε βοήθεια.

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