Κυριακή Γρίβα: Στο εδώλιο τέσσερις αστυνομικοί - Τι καταλογίζει το βούλευμα για τις παραλείψεις τους

Snapshot Τέσσερις αστυνομικοί παραπέμπονται σε δίκη για την κατηγορία της θανατηφόρου έκθεσης διά παραλείψεως σχετικά με την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα.

Οι αστυνομικοί κατηγορούνται ότι δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της 28χρονης παρά τις προειδοποιήσεις για κίνδυνο από τον πρώην σύντροφό της.

Ο φρουρός δεν ήταν σε ετοιμότητα να αντιληφθεί την προσέγγιση του δράστη, ενώ η επόπτρια δεν παρείχε καθοδήγηση ή βοήθεια στην αξιωματικό υπηρεσίας για την ασφάλεια της Γρίβα.

Η αξιωματικός υπηρεσίας δεν κινητοποίησε τις διαδικασίες για τον εντοπισμό του δράστη ούτε μερίμνησε για τη διάθεση περιπολικού, παρότι υπήρχε διαθέσιμο όχημα.

Ο τηλεφωνητής του κέντρου Άμεσης Δράσης δεν αξιολόγησε σωστά το περιστατικό ως επείγον και δεν προώθησε την υπόθεση με την απαιτούμενη προτεραιότητα. Snapshot powered by AI

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών οδηγούνται οι τέσσερις αστυνομικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα λίγο πριν από τη δολοφονία της έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, την 1η Απριλίου 2024.

Το βούλευμα που τους παραπέμπει σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διά παραλείψεως αποτυπώνει τις ενέργειες που, κατά την κρίση του δικαστικού συμβουλίου, δεν έγιναν για την προστασία της 28χρονης, η οποία είχε απευθυνθεί στην Αστυνομία δηλώνοντας ότι φοβάται τον πρώην σύντροφό της.

Στο εδώλιο θα καθίσουν η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός του Αστυνομικού Τμήματος και ο τηλεφωνητής του κέντρου της Άμεσης Δράσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο βούλευμα αναφέρεται για τους τέσσερις κατηγορούμενους ότι «ενεργώντας από πρόθεση δια παραλείψεως εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο», ενώ είχαν «ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος». Κατά το βούλευμα, άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που είχαν υπό την προστασία τους, με αποτέλεσμα να προκληθεί ο θάνατός του.

Στο 1,5 μέτρο ο φρουρός και δεν είδε τον δολοφόνο που έφτασε με μαχαίρι - Ήταν επίορκος

Ειδικότερα, για τον φρουρό του Αστυνομικού Τμήματος αναφέρεται ότι δεν βρισκόταν σε ετοιμότητα και δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως τον πρώην σύντροφο της Κυριακής Γρίβα να κινείται πεζός προς το σημείο, φέροντας μαχαίρι. Ο δράστης προσέγγισε την 28χρονη, η οποία βρισκόταν έξω από το Αστυνομικό Τμήμα, σε απόσταση περίπου 1,5 μέτρου από το φυλάκιο, και της επιτέθηκε με μαχαίρι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φρουρός που βρισκόταν στο φυλάκιο του ΑΤ είχε προφυλακιστεί πριν από αρκετό καιρό, γιατί είχε βρεθεί κατηγορούμενος σε υπόθεση με πλαστά διαβατήρια στον Ασπρόπυργο.

Στην ίδια υπόθεση εμπλεκόταν τόσο ο ίδιος ο φρουρός, που προφυλακίστηκε, όσο και δύο άτομα τα οποία είχαν κατηγορηθεί γιατί είχαν βάλει τις σφραγίδες τους πάνω στα πλαστά διαβατήρια.

Γιατί δεν αποπέμφθηκε από το Σώμα

Όταν αποκαλύφθηκε η εμπλοκή του στο κύκλωμα πλαστογραφίας, η ΕΛ.ΑΣ. τον έθεσε αρχικά σε διαθεσιμότητα για δύο έτη. Ο αστυνομικός άσκησε έφεση κατά της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης. Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο, η πειθαρχική διαδικασία της απόταξης συχνά τελεί υπό αναμονή της τελεσίδικης ή αμετάκλητης απόφασης από τα ποινικά δικαστήρια. Αφού εξέτισε την ποινή φυλάκισής του και αποφυλακίστηκε το 2023, επέστρεψε στην υπηρεσία, καθώς η διαδικασία απόταξης βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη (εκκρεμούσε στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο). Για τον λόγο αυτό, είχε τοποθετηθεί σε βοηθητική θέση (σκοπός πύλης) και όχι σε μάχιμη υπηρεσία.

Σε ό,τι αφορά την επόπτρια, στο βούλευμα επισημαίνεται ότι η Κυριακή Γρίβα είχε καταγγείλει πως ο πρώην σύντροφός της βρισκόταν έξω από το σπίτι της και είχε ζητήσει αστυνομική συνοδεία, δηλαδή τη διάθεση περιπολικού, καθώς φοβόταν για τη σωματική της ακεραιότητα. Σύμφωνα με όσα της αποδίδονται, δεν τη βοήθησε ούτε καθοδήγησε την αξιωματικό υπηρεσίας ως προς τις ενέργειες που έπρεπε να γίνουν για την προστασία της. Παράλληλα, κατά το βούλευμα, όφειλε να διαπιστώσει και το επίπεδο κινδύνου που αντιμετώπιζε η 28χρονη.

Υπήρχε διαθέσιμο περιπολικό και δεν το έδωσε η αξιωματικός υπηρεσίας του ΑΤ

Για την αξιωματικό υπηρεσίας αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι έπρεπε να επικοινωνήσει με το Κέντρο της Άμεσης Δράσης προκειμένου να κινητοποιηθούν οι διαδικασίες για τον εντοπισμό του δράστη. Επιπλέον, όφειλε να μεριμνήσει για τη διάθεση περιπολικού, ώστε η Κυριακή Γρίβα να μεταφερθεί με ασφάλεια στο σπίτι της. Μάλιστα, στο βούλευμα σημειώνεται ότι κατά τον επίμαχο χρόνο υπήρχε διαθέσιμο περιπολικό στο Αστυνομικό Τμήμα.

«Το περιπολικό δεν είναι ταξί, κυρία μου»

Αντίστοιχα, για τον τηλεφωνητή του κέντρου της Άμεσης Δράσης επισημαίνεται ότι έπρεπε να αξιολογήσει τη σοβαρότητα όσων του ανέφερε η Κυριακή Γρίβα και να καταχωρίσει το περιστατικό ως επείγον συμβάν ενδοοικογενειακής βίας. Μάλιστα, στις καταγεγραμμένες συνομιλίες από το κέντρο της Άμεσης Δράσης ο τηλεφωνητής είχε πει στη δολοφονημένη κοπέλα και μάλιστα με σκωπτικό ύφος «το περιπολικό δεν είναι ταξί...».

Σύμφωνα με το βούλευμα, έπρεπε επίσης να προωθήσει την υπόθεση ως «κάρτα υψηλής προτεραιότητας», προκειμένου να αρχίσουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη και να εξασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά της 28χρονης στο σπίτι της.

Με το ίδιο βούλευμα διατηρούνται οι περιοριστικοί όροι που είχαν επιβληθεί στους τέσσερις κατηγορούμενους μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους.

Διαβάστε επίσης