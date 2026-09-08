Κυριακή Γρίβα: Στο εδώλιο τέσσερις αστυνομικοί - Τι καταλογίζει το βούλευμα για τις παραλείψεις τους

Στο εδώλιο θα καθίσουν η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός του Αστυνομικού Τμήματος και ο τηλεφωνητής του κέντρου της Άμεσης Δράσης

Άγγελος Βουράκης

Κυριακή Γρίβα: Στο εδώλιο τέσσερις αστυνομικοί - Τι καταλογίζει το βούλευμα για τις παραλείψεις τους
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τέσσερις αστυνομικοί παραπέμπονται σε δίκη για την κατηγορία της θανατηφόρου έκθεσης διά παραλείψεως σχετικά με την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα.
  • Οι αστυνομικοί κατηγορούνται ότι δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της 28χρονης παρά τις προειδοποιήσεις για κίνδυνο από τον πρώην σύντροφό της.
  • Ο φρουρός δεν ήταν σε ετοιμότητα να αντιληφθεί την προσέγγιση του δράστη, ενώ η επόπτρια δεν παρείχε καθοδήγηση ή βοήθεια στην αξιωματικό υπηρεσίας για την ασφάλεια της Γρίβα.
  • Η αξιωματικός υπηρεσίας δεν κινητοποίησε τις διαδικασίες για τον εντοπισμό του δράστη ούτε μερίμνησε για τη διάθεση περιπολικού, παρότι υπήρχε διαθέσιμο όχημα.
  • Ο τηλεφωνητής του κέντρου Άμεσης Δράσης δεν αξιολόγησε σωστά το περιστατικό ως επείγον και δεν προώθησε την υπόθεση με την απαιτούμενη προτεραιότητα.
Snapshot powered by AI

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών οδηγούνται οι τέσσερις αστυνομικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα λίγο πριν από τη δολοφονία της έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, την 1η Απριλίου 2024.

Το βούλευμα που τους παραπέμπει σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διά παραλείψεως αποτυπώνει τις ενέργειες που, κατά την κρίση του δικαστικού συμβουλίου, δεν έγιναν για την προστασία της 28χρονης, η οποία είχε απευθυνθεί στην Αστυνομία δηλώνοντας ότι φοβάται τον πρώην σύντροφό της.

Στο εδώλιο θα καθίσουν η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός του Αστυνομικού Τμήματος και ο τηλεφωνητής του κέντρου της Άμεσης Δράσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο βούλευμα αναφέρεται για τους τέσσερις κατηγορούμενους ότι «ενεργώντας από πρόθεση δια παραλείψεως εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο», ενώ είχαν «ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος». Κατά το βούλευμα, άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που είχαν υπό την προστασία τους, με αποτέλεσμα να προκληθεί ο θάνατός του.

Στο 1,5 μέτρο ο φρουρός και δεν είδε τον δολοφόνο που έφτασε με μαχαίρι - Ήταν επίορκος

Ειδικότερα, για τον φρουρό του Αστυνομικού Τμήματος αναφέρεται ότι δεν βρισκόταν σε ετοιμότητα και δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως τον πρώην σύντροφο της Κυριακής Γρίβα να κινείται πεζός προς το σημείο, φέροντας μαχαίρι. Ο δράστης προσέγγισε την 28χρονη, η οποία βρισκόταν έξω από το Αστυνομικό Τμήμα, σε απόσταση περίπου 1,5 μέτρου από το φυλάκιο, και της επιτέθηκε με μαχαίρι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φρουρός που βρισκόταν στο φυλάκιο του ΑΤ είχε προφυλακιστεί πριν από αρκετό καιρό, γιατί είχε βρεθεί κατηγορούμενος σε υπόθεση με πλαστά διαβατήρια στον Ασπρόπυργο.

Στην ίδια υπόθεση εμπλεκόταν τόσο ο ίδιος ο φρουρός, που προφυλακίστηκε, όσο και δύο άτομα τα οποία είχαν κατηγορηθεί γιατί είχαν βάλει τις σφραγίδες τους πάνω στα πλαστά διαβατήρια.

Γιατί δεν αποπέμφθηκε από το Σώμα

Όταν αποκαλύφθηκε η εμπλοκή του στο κύκλωμα πλαστογραφίας, η ΕΛ.ΑΣ. τον έθεσε αρχικά σε διαθεσιμότητα για δύο έτη. Ο αστυνομικός άσκησε έφεση κατά της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης. Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο, η πειθαρχική διαδικασία της απόταξης συχνά τελεί υπό αναμονή της τελεσίδικης ή αμετάκλητης απόφασης από τα ποινικά δικαστήρια. Αφού εξέτισε την ποινή φυλάκισής του και αποφυλακίστηκε το 2023, επέστρεψε στην υπηρεσία, καθώς η διαδικασία απόταξης βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη (εκκρεμούσε στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο). Για τον λόγο αυτό, είχε τοποθετηθεί σε βοηθητική θέση (σκοπός πύλης) και όχι σε μάχιμη υπηρεσία.

Σε ό,τι αφορά την επόπτρια, στο βούλευμα επισημαίνεται ότι η Κυριακή Γρίβα είχε καταγγείλει πως ο πρώην σύντροφός της βρισκόταν έξω από το σπίτι της και είχε ζητήσει αστυνομική συνοδεία, δηλαδή τη διάθεση περιπολικού, καθώς φοβόταν για τη σωματική της ακεραιότητα. Σύμφωνα με όσα της αποδίδονται, δεν τη βοήθησε ούτε καθοδήγησε την αξιωματικό υπηρεσίας ως προς τις ενέργειες που έπρεπε να γίνουν για την προστασία της. Παράλληλα, κατά το βούλευμα, όφειλε να διαπιστώσει και το επίπεδο κινδύνου που αντιμετώπιζε η 28χρονη.

Υπήρχε διαθέσιμο περιπολικό και δεν το έδωσε η αξιωματικός υπηρεσίας του ΑΤ

Για την αξιωματικό υπηρεσίας αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι έπρεπε να επικοινωνήσει με το Κέντρο της Άμεσης Δράσης προκειμένου να κινητοποιηθούν οι διαδικασίες για τον εντοπισμό του δράστη. Επιπλέον, όφειλε να μεριμνήσει για τη διάθεση περιπολικού, ώστε η Κυριακή Γρίβα να μεταφερθεί με ασφάλεια στο σπίτι της. Μάλιστα, στο βούλευμα σημειώνεται ότι κατά τον επίμαχο χρόνο υπήρχε διαθέσιμο περιπολικό στο Αστυνομικό Τμήμα.

«Το περιπολικό δεν είναι ταξί, κυρία μου»

Αντίστοιχα, για τον τηλεφωνητή του κέντρου της Άμεσης Δράσης επισημαίνεται ότι έπρεπε να αξιολογήσει τη σοβαρότητα όσων του ανέφερε η Κυριακή Γρίβα και να καταχωρίσει το περιστατικό ως επείγον συμβάν ενδοοικογενειακής βίας. Μάλιστα, στις καταγεγραμμένες συνομιλίες από το κέντρο της Άμεσης Δράσης ο τηλεφωνητής είχε πει στη δολοφονημένη κοπέλα και μάλιστα με σκωπτικό ύφος «το περιπολικό δεν είναι ταξί...».

Σύμφωνα με το βούλευμα, έπρεπε επίσης να προωθήσει την υπόθεση ως «κάρτα υψηλής προτεραιότητας», προκειμένου να αρχίσουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη και να εξασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά της 28χρονης στο σπίτι της.

Με το ίδιο βούλευμα διατηρούνται οι περιοριστικοί όροι που είχαν επιβληθεί στους τέσσερις κατηγορούμενους μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:03LIFESTYLE

«Δεν ζητούσα καν τα λεφτά μου, ντρεπόμουν» - Η αποκάλυψη της Κατερίνας Παπουτσάκη για τα πρώτα χρόνια της καριέρας της

11:58ANNOUNCEMENTS

O Mika Häkkinen έρχεται στην Αθήνα για το “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens”

11:54ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αρκούδες εισβάλλουν όλο και πιο συχνά σε σπίτια και αυτοκίνητα αναζητώντας τροφή - Ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Ταλιμπάν εκτελεί εν ψυχρώ άνδρα στη μέση του δρόμου

11:49ΚΟΣΜΟΣ

Χάρι και Μέγκαν «έκπληκτοι» από την επιστολή του βασιλιά - Το Παλάτι λέει ότι το γνώριζαν από πριν

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κόνιτσα: Μάχη για 9η μέρα -  Στη χαράδρα του Αώου το πιο δύσκολο μέτωπο

11:23Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Τι σχεδιάζουν στο Μαξίμου για το κόμμα Σαμαρά, τι περιμένει ο Μητσοτάκης από τις δημοσκοπήσεις

11:23ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Παραπέμπονται σε δίκη ο επίορκος φρουρός του ΑΤ Αγ. Αναργύρων, ο τηλεφωνητής που είπε «το περιπολικό δεν είναι ταξί» κι άλλοι δύο

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία για βιασμό από τον «Μ.» τον γνωστό «αντιφασίστα, αντιρατσιστή, αντισεξιστή»

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η ανάλυση Κολυδά της τάσης του ECMWF - Πότε προβλέπεται πτώση της θερμοκρασίας

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Αετό Καρύστου: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα - Επιχειρούν 6 εναέρια

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Μαμά τα έδωσα όλα» - Επιτήδειοι εκμεταλλεύτηκαν 12χρονη για να κλέψουν τα κοσμήματα της μητέρας της

10:58LIFESTYLE

«Είσαι η πριγκίπισσα του λαού» - Η εμφάνιση της Φοίβης Μπρίτζερς στη Βενετία με τις τρίχες στα πόδια δίχασε το κοινό

10:53ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

10:53ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στο Αιτωλικό

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η καταστροφή στο Νεπάλ έγινε το τελευταίο θύμα της εκστρατείας «Καθαρό Διαδίκτυο» της Κίνας

10:50ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας: Κίνηση για μια πιο υγιή καρδιά - Ξεκινήστε με 8 λεπτά την ημέρα

10:50NEWSBOMB

Ford: Τα Ranger και Ranger Super Duty και για στρατιωτική χρήση

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Νέα κινηματογραφική ληστεία σε μουσείο του Ρενουάρ στη Γαλλία: Έκλεψαν πίνακες αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο επικίνδυνης οδήγησης στην Κρήτη: Δίκυκλο προσπερνά πάνω σε στροφή – Για λίγα εκατοστά αποφεύχθηκε η σύγκρουση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ο «δολοφόνος του καλοκαιριού» – Πότε χτυπά την Ελλάδα η βίαιη φθινοπωρινή εισβολή

10:36LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη των δελτίων – Τα ποσοστά του ΑΝΤ1 με την άφιξη Κοσιώνη

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Σλαβόφωνοι σε παραλήρημα τραγουδούν «φύγετε Έλληνες» σε πανηγύρι σε χωριό της Φλώρινας - Βίντεο

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Με δυο Αφγανούς ήταν η 13χρονη στο ξενοδοχείο- Πήδηξε από το μπαλκόνι όταν έφτασε η Αστυνομία

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία για βιασμό από τον «Μ.» τον γνωστό «αντιφασίστα, αντιρατσιστή, αντισεξιστή»

08:00ΕΥ ΖΗΝ

Ποιοι καφέδες αυξάνουν την LDL χοληστερόλη

09:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιος είναι ο «αγαλματένιος», ο 33χρονος πορνοστάρ που εξέδιδε 16χρονες - Είχε ροζ αγγελίες με τις ανήλικες και το τηλέφωνό του - Τον κατέδωσε η μητέρα μιας εκ των θυμάτων

10:53ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στο Αιτωλικό

10:40ΠΑΙΔΕΙΑ

PISA: Παγκόσμια «βουτιά» στις επιδόσεις - Η εικόνα των Ελλήνων μαθητών

11:23ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Παραπέμπονται σε δίκη ο επίορκος φρουρός του ΑΤ Αγ. Αναργύρων, ο τηλεφωνητής που είπε «το περιπολικό δεν είναι ταξί» κι άλλοι δύο

08:26LIFESTYLE

Πενέλοπε Κρουζ και Χαβιέ Μπαρδέμ χέρι-χέρι στη Βενετία - Η κίνηση του τζέντλεμαν Μπαρδέμ που έγινε viral

09:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα ζέστης τις επόμενες ώρες - Πότε φτάνει η πρώτη φθινοπωρινή διαταραχή

09:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα λάβουν τα 400 ευρώ που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος στο Ηράκλειο για τις τουρκικές σημαίες στο φεστιβάλ χορών – «Υπερείχαν οι ελληνικές», λέει η διοργανώτρια στο Newsbomb

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο στη Θεσσαλονίκη: Η «άγνωστη« 35χρονη που βρισκόταν στο ξενοδοχείο με την 13χρονη

06:33ΣΕΙΣΜΟΙ

Νέα μέθοδος προβλέπει πού θα σημειωθούν σεισμοί

16:25ΚΟΣΜΟΣ

«Αντίο, μπαμπά» είπε και πήδηξε από γέφυρα - Περαστικοί κατέγραψαν τις τελευταίες στιγμές 21χρονης

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εργαζόμενη έκλεβε χρήματα από την τσάντα της προϊσταμένης της - Πήρε 1.000 ευρώ σε 7 μήνες

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Συνελήφθη 61χρονος για απάτη σε βάρος πελάτη - Χρέωσε επανειλημμένα την τραπεζική του κάρτα

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Τζορτζ: Ξεκινά τη φοίτηση στο ιστορικό Κολέγιο Ήτον - Οι διάσημοι που πέρασαν τις πύλες του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ