Ελεύθερη η πρώην επόπτρια Δυτικής Αττικής για την υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα

Η πρώην επόπτρια Δυτικής Αττικής, που κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως στην υπόθεση δολοφονίας της 28χρονης Κυριακής Γρίβα έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων, αφέθηκε ελεύθερη με τον όρο εμφάνισης δύο φορές το μήνα σε αστυνομικό τμήμα μετά την απολογία της.

Η κατηγορούμενη επανέλαβε ότι δεν ήταν παρούσα στο περιστατικό, υποστηρίζοντας πως είδε την Κυριακή μόνο όταν έφευγε, δεν αντιλήφθηκε κάποιον κίνδυνο και θεωρεί ότι δεν στοιχειοθετείται δόλος σε βάρος της.

«Δεν ήμουν παρούσα οταν η Κυριακή μπήκε στο τμήμα. Την είδα να φεύγει και άκουσα να λεει οτι θα πάρω περιπολικό Εγώ επέστρεψα στο γραφείο μου για να πάρω τα πράγματά μου. Δεν αντιλήφθηκα να υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την Κυριακη».

Τις προηγούμενες ημέρες είχαν αφεθεί ελεύθεροι, επίσης με περιοριστικούς όρους, ο φρουρός του ΑΤ, ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης που είπε στη 28χρονη «το περιπολικό δεν είναι ταξί» και η αστυνομικός υπηρεσίας που την άφησε να φύγει για να βρει μόνη της περιπολικό.

