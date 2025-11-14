Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερη υπό όρο η αστυνομικός για θανατηφόρα έκθεση - Τι υποστήριξε

Στο ανακριτικό γραφείο βρέθηκε σήμερα η αστυνομικός που εκτελούσε καθήκοντα αξιωματικού υπηρεσίας τη μοιραία νύχτα της δολοφονίας της 28χρονης Κυριακής Γρίβα, προκειμένου να απολογηθεί για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης διά παραλείψεως από υπόχρεο πρόσωπο.

Η 23χρονη αξιωματικός του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων, που βρισκόταν σε υπηρεσία την 1η Απριλίου 2024, αφέθηκε ελεύθερη με τον όρο της υποχρεωτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής δύο φορές το μήνα. Κατά πληροφορίες, η ίδια υποστήριξε ότι ενήργησε στο πλαίσιο των καθηκόντων της, αναφέροντας ότι είχε προτείνει στην Κυριακή Γρίβα να υποβάλει μήνυση κατά του πρώην συντρόφου της, πρόταση που η ίδια αρνήθηκε.

Εκτός από την αξιωματικό υπηρεσίας, κατηγορούνται επίσης η επόπτρια, ο σκοπός του τμήματος που ήταν παρών τη στιγμή του εγκλήματος χωρίς να αντιδράσει, καθώς και ο εκφωνητής της Άμεσης Δράσης, ο οποίος είχε απευθύνει στο θύμα τη φράση που προκάλεσε οργή στην κοινή γνώμη: «Τα περιπολικά δεν είναι ταξί, κυρία μου».