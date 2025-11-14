Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Απολογείται μία από τους τέσσερις αστυνομικούς για θανατηφόρα έκθεση

Οι τέσσερις αστυνομικοί που κατηγορούνται είναι η επόπτρια, η αξιωματικός υπηρεσίας, ο σκοπός του τμήματος και ο εκφωνητής της Άμεσης Δράσης, ο οποίος είχε απαντήσει στο θύμα με τη φράση: «Τα περιπολικά δεν είναι ταξί, κυρία μου»

Newsbomb

Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Απολογείται μία από τους τέσσερις αστυνομικούς για θανατηφόρα έκθεση

Η Κυριακή Γρίβα 

Facebook
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή μία από τους τέσσερις αστυνομικούς που κατηγορούνται για την υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα, η οποία σημειώθηκε την 1η Απριλίου 2024 έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έχει ήδη ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος τεσσάρων αστυνομικών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως. Η δικογραφία μετά την δίωξη είχε διαβιβαστεί σε ανακριτή, ο οποίος έχει καλέσει τα εμπλεκόμενα πρόσωπα σε απολογία.

Μεταξύ όσων καλούνται να δώσουν εξηγήσεις είναι η επόπτρια, η αξιωματικός υπηρεσίας, ο σκοπός, μπροστά στα μάτια του οποίου έλαβε χώρα το έγκλημα χωρίς να υπάρξει άμεση αντίδραση και ο εκφωνητής της Άμεσης Δράσης, ο οποίος είχε απαντήσει στο θύμα με τη φράση: «Τα περιπολικά δεν είναι ταξί, κυρία μου».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική αντίδραση, καθώς εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για την ανταπόκριση και τα αντανακλαστικά των αστυνομικών οργάνων σε μια υπόθεση που κατέληξε σε δολοφονία, ενώ η ίδια η Γρίβα είχε ζητήσει βοήθεια πριν από την επίθεση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Αρμάνι - Ολυμπιακός και το Ελλάδα - Γεωργία Κ21

09:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχεται ο χειμώνας - Πότε φτάνουν τα κρύα στην Ελλάδα

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Απολογείται μία από τους τέσσερις αστυνομικούς για θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Ορεστιάδα: Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από σηπτική δεξαμενή

09:19WHAT THE FACT

5 τροφές για την αποτοξίνωση των νεφρών: Θεραπεύουν φυσικά και βοηθούν στην πρόληψη βλαβών

09:18LIFESTYLE

Η Έμα Στόουν είναι η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο σύμφωνα με την «χρυσή τομή»

09:14ΚΟΣΜΟΣ

Ηράκλειο: Νεκρός 53χρονος μετά από θανατηφόρο τροχαίο

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Αριάνα Γκράντε: Δέχτηκε επίθεση από θαυμαστή της στην πρεμιέρα της ταινίας της στη Σιγκαπούρη

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Νεκρός ο 53χρονος οδηγός μετά το σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμό στα Κάτω Καστελλιανά

09:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ενεργειακός κόμβος η Ελλάδα - Θα δείξουμε την ενεργειακή κυριαρχία»

09:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάχη Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη με «κόφτη» 60 λεπτών στην ώρα του πρωθυπουργού και «μασάζ» στην ΚΟ της ΝΔ

09:01ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Άνδρας εγκλωβίστηκε σε κάδο σκουπιδιών - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

09:00ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Καραλής: «Είχα σοβαρό τραυματισμό, είπαν στη μητέρα μου πως δεν θα συνεχίσω

08:51ΚΟΣΜΟΣ

«Ρομπότ λύκοι» στην πολεμική μηχανή της Κίνας - Εντοπίζουν και εξαλείφουν τον εχθρό σε 10 δευτερόλεπτα

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό δικυκλιστή στη Γλαύκου

08:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διευκρινίσεις σχετικά με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο D&O των ΕΛΤΑ

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Έκλεισε τα 77 και έκανε τον απολογισμό μίας «γλυκόπικρης» χρονιάς - Η μάχη με τον καρκίνο, οι νίκες και τα σκάνδαλα

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πυρκαγιά σε βιομηχανικό κτίριο στο ΒΙΟΠΑ - Κάηκε ολοσχερώς - Βίντεο

08:38ΜΠΑΣΚΕΤ

«Τρόμος στην Ευρώπη» ο Παναθηναϊκός AKTOR - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο ισχυρότερος κβαντικός υπολογιστής στον κόσμο αρχίζει να λειτουργεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν τα «μερομήνια του Αγίου Μηνά» για τον φετινό χειμώνα - Η ανάρτηση Κολυδά

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θεαματική ψυχρή εισβολή ως τις 25 Νοεμβρίου - Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: 45χρονος «πολιορκούσε» ερωτικά 14χρονη - Καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκισης

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει το ECC για τον Δεκέμβριο - Ποια είναι τα δεδομένα για τα φετινά Χριστούγεννα

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Χίτλερ: Έπασχε από μικροφαλλία - Τι είναι το σύνδρομο Kallman που επηρέασε τη νοσηρή του σκέψη

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλλάζουν τα πάντα στο ποδόσφαιρο: Δύο διαιτητές, τέλος οι βοηθοί, περισσότερες αρμοδιότητες στο VAR

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φόροι σε Temu και Shein: Τι σημαίνει η απόφαση της ΕΕ για τους καταναλωτές και τι για τα ταμεία των ευρωπαϊκών κρατών

23:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η... σκληρή πραγματικότητα του Δημήτρη Κυριαζίδη: Δεν «βγαίνει» με 5.000 ευρώ - «Ευτυχώς η σύζυγός μου δουλεύει»

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ντοκουμέντο από την τραγωδία σε φούρνο - Εδώ πιάστηκε το φουλάρι της 49χρονης

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

09:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ενεργειακός κόμβος η Ελλάδα - Θα δείξουμε την ενεργειακή κυριαρχία»

06:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι συμφωνίες για τα Ενεργειακά: Γεωτρήσεις στο Ιόνιο, αμερικανικό LNG στην Ουκρανία μέσω Ελλάδας - Explainer video του Newsbomb

09:18LIFESTYLE

Η Έμα Στόουν είναι η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο σύμφωνα με την «χρυσή τομή»

07:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό «έκαψαν» τον 23χρονο που έβαλε τη βόμβα - Έλεγε πως ήταν σε... γάμο

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 22χρονος που κατάπιε αμάσητο κομμάτι μπέργκερ

06:28ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μπορεί ο καφετζής του χωριού των 10 κατοίκων να αντιμετωπίζεται σαν μεγάλη επιχείρηση»: Ο δήμαρχος Αγράφων ζητά ειδικό καθεστώς και μεταφορικό ισοδύναμο

06:28LIFESTYLE

The Voice: Έρχονται τα Knockouts με special guest - Ποιους καλλιτέχνες θα δούμε

09:19WHAT THE FACT

5 τροφές για την αποτοξίνωση των νεφρών: Θεραπεύουν φυσικά και βοηθούν στην πρόληψη βλαβών

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Εξοικονομώ 2025»: Αυξάνεται κατά 490 εκατ. ευρώ το πρόγραμμα – 55.000 αιτήσεις μέχρι στιγμής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ