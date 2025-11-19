Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο φρουρός του φυλακίου

Μια ακόμη πτυχή της υπόθεσης της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα εξετάζει σήμερα η Δικαιοσύνη, με δύο ακόμη αστυνομικούς να ολοκληρώνουν τις απολογίες τους και να αφήνονται ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Μετά την απολογία του, ο φρουρός που υπηρετούσε στο φυλάκιο του ΑΤ Αγίων Αναργύρων την ημέρα της ανθρωποκτονίας αφέθηκε ελεύθερος, υπό τον όρο να εμφανίζεται δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Κατά πληροφορίες φέρεται να ισχυρίστηκε πως όταν άκουσε τις φωνές της άτυχης Κυριακής βγήκε από το φυλάκιο, αλλά δεν είχε αντιληφθεί νωρίτερα το δράστη.

Την ίδια ποινική αντιμετώπιση είχε λίγο νωρίτερα και ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης, γνωστός για τη φράση που απηύθυνε στην 28χρονη: «το περιπολικό δεν είναι ταξί».

Την περασμένη εβδομάδα είχε απολογηθεί και η αστυνομικός υπηρεσίας του ΑΤ Αγίων Αναργύρων που είχε επιτρέψει στην Κυριακή Γρίβα να αποχωρήσει και να αναζητήσει μόνη της περιπολικό· και εκείνη είχε αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

