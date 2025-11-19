Κυριακή Γρίβα: Ελεύθερος ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης που της είπε «το περιπολικό δεν είναι ταξί»

Σε μια ακόμη κρίσιμη διαδικαστική εξέλιξη της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης –ο άνθρωπος που απηύθυνε στην Κυριακή Γρίβα τη χαρακτηριστική φράση «το περιπολικό δεν είναι ταξί»– αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του, με τον περιοριστικό όρο να εμφανίζεται δύο φορές τον μήνα στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, η επίμαχη φράση δεν αποτελεί στοιχείο του κατηγορητηρίου και χαρακτηρίζεται ως άστοχη διατύπωση της στιγμής. Όπως υποστήριξε, ο εντολέας του ενήργησε σύμφωνα με τα υπηρεσιακά πρωτόκολλα και εκτέλεσε το καθήκον του, χωρίς πρόθεση υποτίμησης ή αμέλειας.

Μετά την ολοκλήρωση της δικής του απολογίας, τη σκυτάλη αναλαμβάνει ο φρουρός του αστυνομικού τμήματος, ο οποίος βρισκόταν στο κουβούκλιο την ώρα που σημειώθηκε η δολοφονία της 28χρονης Κυριακής Γρίβα. Η κατάθεσή του αναμένεται να φωτίσει κρίσιμες πτυχές των γεγονότων και των ενεργειών της υπηρεσίας εκείνη τη νύχτα.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, αφέθηκε ελεύθερη η 23χρονη αστυνομικός που εκτελούσε καθήκοντα αξιωματικού υπηρεσίας τη μοιραία νύχτα της δολοφονίας της 28χρονης Κυριακής, μετά την απολογία της για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης διά παραλείψεως από υπόχρεο πρόσωπο.

Η νεαρή αξιωματικός του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων, που βρισκόταν σε υπηρεσία την 1η Απριλίου 2024, αφέθηκε ελεύθερη με τον όρο της υποχρεωτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής δύο φορές τον μήνα. Κατά πληροφορίες, υποστήριξε ότι ενήργησε στο πλαίσιο των καθηκόντων της, αναφέροντας ότι είχε προτείνει στην Κυριακή Γρίβα να υποβάλει μήνυση κατά του πρώην συντρόφου της, πρόταση που η ίδια αρνήθηκε.