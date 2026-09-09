Καλλιακμάνης για αστυνομικούς στην υπόθεση Γρίβα: Ντροπή για το σώμα να τιμωρηθούν παραδειγματικά

Snapshot Οι τέσσερις αστυνομικοί που εμπλέκονται στη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα παραπέμφθηκαν σε δίκη.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης καταδίκασε τη συμπεριφορά των αστυνομικών, χαρακτηρίζοντάς την ντροπιαστική για την ελληνική αστυνομία.

Ο Καλλιακμάνης ανέφερε ότι οι αστυνομικοί δεν έπρεπε να βρίσκονται στο σώμα λόγω της απαράδεκτης συμπεριφοράς τους.

Επισημάνθηκε ότι ένας από τους φρουρούς είχε εκκρεμείς διαδικασίες απόταξης για άλλο θέμα.

Η συμπεριφορά των αστυνομικών αποδόθηκε σε εγκληματική αμέλεια και ζητήθηκε η παραδειγματική τιμωρία τους. Snapshot powered by AI

Οι τέσσερις αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της ειδεχθούς και παράλληλα πρωτοφανούς στα χρονικά δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα, στην πόρτα του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων, παραπέμφθηκαν να δικαστούν κι ο Γιώργος Καλλιακμάνης ήταν λάβρος με τους πρώην συναδέλφους του.

Ο κ. Καλλιακμάνης έβαλε κατά των τεσσάρων αστυνομικών, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ντρόπιασαν την ελληνική αστυνομία» κι ότι «δεν έπρεπε να βρίσκονται καν στο σώμα».

Λειτούργησαν με εντελώς απαράδεκτο τρόπο. Δεν μπορεί να έρχεται ένας άνθρωπος στο τμήμα και να του λες, κάλεσε την Αστυνομία. Και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να τον σκοτώνουν μπροστά σου και να μην κάνεις τίποτα» πρόσθεσε ο απόστρατος αξιωματικός της ΕΛΑΣ.

«Μάλιστα, ο ένας που ήταν φρουρός, σε βάρος του εκκρεμούσε απόταξη και για άλλο θέμα...» τόνισε σε άλλο σημείο και κατέληξε λέγοντας: « Δεν το κάνανε με πρόθεση αλλά με εγκληματική αμέλεια... Πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά».

Τι αναφέρει το βούλευμα για τους 4 αστυνομικούς

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών οδηγούνται οι τέσσερις αστυνομικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα λίγο πριν από τη δολοφονία της έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, την 1η Απριλίου 2024.

Το βούλευμα που τους παραπέμπει σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διά παραλείψεως αποτυπώνει τις ενέργειες που, κατά την κρίση του δικαστικού συμβουλίου, δεν έγιναν για την προστασία της 28χρονης, η οποία είχε απευθυνθεί στην Αστυνομία δηλώνοντας ότι φοβάται τον πρώην σύντροφό της.

Στο εδώλιο θα καθίσουν η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός του Αστυνομικού Τμήματος και ο τηλεφωνητής του κέντρου της Άμεσης Δράσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο βούλευμα αναφέρεται για τους τέσσερις κατηγορούμενους ότι «ενεργώντας από πρόθεση δια παραλείψεως εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο», ενώ είχαν «ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος». Κατά το βούλευμα, άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που είχαν υπό την προστασία τους, με αποτέλεσμα να προκληθεί ο θάνατός του.

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