Στη φυλακή ο 33χρονος ηθοποιός ερωτικών ταινιών που εξέδιδε 16χρονες – Αρνείται τα πάντα

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία του, ο 33χρονος πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών που βρίσκεται αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες για την εκμετάλλευση ανήλικων κοριτσιών.

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε όσα του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ενώπιον των δικαστικών αρχών ότι τα κορίτσια τού είχαν παρουσιαστεί ως ενήλικες. Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν την προσωρινή κράτησή του.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τον Ιούνιο του 2026 ο 33χρονος φέρεται να είχε αναρτήσει αγγελίες σε διαδικτυακή πλατφόρμα, χρησιμοποιώντας φωτογραφίες ανήλικων κοριτσιών. Στις αγγελίες εμφανιζόταν τηλεφωνικός αριθμός που, σύμφωνα με τη δικογραφία, διαχειριζόταν ο ίδιος, ενώ φέρεται να πραγματοποιούσε και τα ραντεβού με πελάτες.

Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται έπειτα από καταγγελία της μητέρας μιας 16χρονης στην Αστυνομία, ενώ σε βάρος του 33χρονου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζει κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων εις βάρος ανηλίκων, αρπαγή ανηλίκου, πορνογραφία ανηλίκων και μαστροπεία.