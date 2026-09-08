«Αγαλματένιος»: Ο 33χρονος πορνοστάρ εξέδιδε 16χρονες - Είχε ροζ αγγελίες με το τηλέφωνό του

Snapshot Συνελήφθη 33χρονος που κατηγορείται για στρατολόγηση και σεξουαλική εκμετάλλευση δύο 16χρονων κοριτσιών.

Ο κατηγορούμενος διαχειριζόταν ιστοσελίδα με αγγελίες σεξουαλικών υπηρεσιών και προγραμμάτων ραντεβού των ανηλίκων.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπορία ανθρώπων, αρπαγή ανηλίκου, πορνογραφία ανηλίκων, μαστροπεία, βία κατά υπαλλήλων και παράνομη κατοχή ναρκωτικών.

Ο ίδιος χρησιμοποιούσε το προσωνύμιο «Αγαλματένιος» και το προσωπικό του τηλέφωνο για την επικοινωνία με πελάτες.

Κατά τη σύλληψη αντιστάθηκε και βρέθηκαν στην κατοχή του ψηφιακά στοιχεία και 45 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 33χρονου άνδρα στην Ηλιούπολη προχώρησαν οι αστυνομικοί της ειδικής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, έπειτα από έρευνα για υπόθεση γενετήσιας εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Ο 33χρονος, ο οποίος φέρεται να δραστηριοποιείται ως πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών και διαμένει στην Ηλιούπολη, κατηγορείται ότι είχε στρατολογήσει δύο 16χρονα κορίτσια με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους.

Ο «αγαλματένιος» που εξέδιδε τα ανήλικα κορίτσια

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο κατηγορούμενος διαχειριζόταν ιστοσελίδα μέσω της οποίας προβάλλονταν αγγελίες για αναζήτηση σεξουαλικών υπηρεσιών και ραντεβού. Με το προσωνύμιο «Αγαλματένιος», φέρεται να αναλάμβανε ο ίδιος την επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους, αλλά και τον προγραμματισμό των συναντήσεων των δύο ανήλικων κοριτσιών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπορία ανθρώπων σε βάρος ανηλίκων, κατ’ επάγγελμα, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους. Παράλληλα, κατηγορείται για αρπαγή ανηλίκου, πορνογραφία ανηλίκων μέσω πληροφοριακών συστημάτων, μαστροπεία κατά συρροή, βία κατά υπαλλήλων, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Οι αγγελίες και τα ραντεβού με πελάτες

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο ο 33χρονος φέρεται να είχε στρατολογήσει τις δύο ανήλικες και να κανόνιζε συναντήσεις τους με πελάτες, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος.

Για τον σκοπό αυτό αναρτούσε ηλεκτρονικές αγγελίες σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου. Στις αγγελίες, σύμφωνα με την Αστυνομία, υπήρχαν φωτογραφίες των δύο ανήλικων κοριτσιών, ενώ ως τηλέφωνο επικοινωνίας εμφανιζόταν ο αριθμός του ίδιου του 33χρονου.

Με αυτόν τον τρόπο, ο κατηγορούμενος φέρεται να διαχειριζόταν τις επαφές με τους ενδιαφερόμενους και να προγραμμάτιζε τα ραντεβού.

Τι έγραφε στις αγγελίες του

Σε μια από τις αγγελίες που είχε αναρτήσει σε ιστοσελίδα ερωτικού περιεχομένου ο «αγαλματένιος» έγραφε: «Είμαι 30 ετών, Έλληνας, εχέμυθος. Με αθλητικό σώμα και πολύ αρρενωπός. Είμαι έτοιμος να ικανοποιήσω την κάθε σου φαντασίωση .Διαθέσιμος για άντρες, γυναίκες, ζευγάρια... είμαι πάντα στην ώρα μου διότι διαθέτω αυτοκίνητο, gps και έρχομαι στο χώρο σου, σε ξενοδοχείο ή outdoor, αρκεί να με καλέσεις».

Έκαναν 4 ραντεβού οι ανήλικες, τον κατήγγειλε η μητέρα της μιας

Κατά πληροφορίες, μέσα σ' έναν μήνα, οι 16χρονες έκαναν τέσσερα ραντεβού, κι ευτυχώς η μητέρα μιας εκ των δύο κοριτσιών κατάλαβε τι συνέβαινε και προχώρησε σε καταγγελία/

Αντιστάθηκε κατά τη σύλληψη

Κατά την επιχείρηση για τη σύλληψή του, ο 33χρονος φέρεται να προέβαλε σθεναρή αντίσταση στους αστυνομικούς. Κατά την έρευνα που ακολούθησε, στην κατοχή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος ψηφιακών πειστηρίων, καθώς και 45 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

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