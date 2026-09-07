Συνελήφθη 33χρονος που εξέδιδε δύο ανήλικες - Αναρτούσε αγγελίες σε ιστοσελίδες

Κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, ο 33χρονος φέρεται να αντιστάθηκε έντονα στους αστυνομικούς

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Συνελήφθη 33χρονος που εξέδιδε δύο ανήλικες - Αναρτούσε αγγελίες σε ιστοσελίδες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθη 33χρονος στην Αττική για εμπορία ανήλικων κοριτσιών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.
  • Ο κατηγορούμενος φέρεται να στρατολόγησε δύο ανήλικα κορίτσια και να διοργάνωνε συναντήσεις με πελάτες για οικονομικό όφελος.
  • Χρησιμοποιούσε ηλεκτρονικές αγγελίες με φωτογραφίες των ανήλικων σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου για την προώθηση της εμπορίας.
  • Στη σύλληψη βρέθηκαν ψηφιακά πειστήρια και 45 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ενώ ο 33χρονος αντιστάθηκε στους αστυνομικούς.
  • Ο δράστης οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα για την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.
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Στη σύλληψη ενός 33χρονου Έλληνα προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, μετά από έρευνα για υπόθεση εμπορίας ανηλίκων με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2026, βάσει σχετικού εντάλματος, έπειτα από έρευνες των αστυνομικών της ειδικής ομάδας.

Σε βάρος του 33χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για σειρά σοβαρών αδικημάτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η εμπορία ανθρώπων σε βάρος ανηλίκων, η αρπαγή ανηλίκου, η πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου, η μαστροπεία, η αντίσταση κατά αστυνομικών, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για εξαρτησιογόνες ουσίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 33χρονος φέρεται τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο να είχε προσεγγίσει και στρατολογήσει δύο ανήλικα κορίτσια. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, φέρεται να κανόνιζε συναντήσεις τους με πελάτες, με στόχο τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση και την αποκόμιση οικονομικού οφέλους.

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Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. φέρεται να χρησιμοποιούσε ηλεκτρονικές αγγελίες που αναρτούσε σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου. Στις αγγελίες υπήρχαν φωτογραφίες των ανήλικων κοριτσιών, ενώ ως τηλέφωνο επικοινωνίας είχε καταχωρηθεί ο αριθμός του ίδιου, προκειμένου να έρχεται σε επαφή με τους ενδιαφερόμενους.

Κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, ο 33χρονος φέρεται να αντιστάθηκε έντονα στους αστυνομικούς. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια, τα οποία αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της έρευνας, καθώς και 45 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Μετά τη σύλληψή του, ο 33χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.

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