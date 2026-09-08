Η χλιδάτη ζωή του 33χρονου influencer που συνελήφθη για την έκδοση 16χρονων μέσω «ροζ» αγγελιών

Η έρευνα των Αρχών ξεκίνησε μετά από καταγγελία μητέρας 16χρονης

Δημήτρης Δρίζος, Επιμέλεια

Η χλιδάτη ζωή του 33χρονου influencer που συνελήφθη για την έκδοση 16χρονων μέσω «ροζ» αγγελιών
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Συνελήφθη 33χρονος influencer που φέρεται να στρατολογούσε και εξέδιδε δύο 16χρονα κορίτσια μέσω «ροζ» αγγελιών.
  • Ο δράστης χρησιμοποιούσε προσωπικό του αριθμό τηλεφώνου για την οργάνωση ραντεβού και εισέπραττε χρηματικά ποσά για τις υπηρεσίες αυτές.
  • Στα social media προέβαλε πολυτελή τρόπο ζωής με ακριβά αυτοκίνητα, δημιουργώντας εικόνα influencer με χιλιάδες ακολούθους.
  • Κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια και 45 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για εμπορία ανηλίκων, πορνογραφία ανηλίκων, μαστροπεία και άλλα αδικήματα.
  • Ο 33χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και η υπόθεση προχωρά σε δικαστική διερεύνηση.
Snapshot powered by AI

ειροπέδες σε έναν 33χρονο influencer και πρωταγωνιστή ερωτικών ταινιών πέρασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων στην Ηλιούπολη. Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες, καθώς φέρεται να είχε στρατολογήσει δύο 16χρονα κορίτσια με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους, αναλαμβάνοντας ο ίδιος να βρίσκει πελάτες και να οργανώνει τις συναντήσεις.

Η έρευνα των Αρχών ξεκίνησε μετά από καταγγελία μητέρας 16χρονης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο ο 33χρονος φέρεται να αναρτούσε αγγελίες σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου, χρησιμοποιώντας φωτογραφίες της ανήλικης και δίνοντας ως τηλέφωνο επικοινωνίας τον δικό του αριθμό. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι επικοινωνούσαν απευθείας μαζί του και εκείνος φέρεται να κανόνιζε τα ραντεβού.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε, σύμφωνα με τις Αρχές, ότι μέσα σε περίπου έναν μήνα πραγματοποιήθηκαν τέσσερα ραντεβού. Ο 33χρονος φέρεται να εισέπραττε κάθε φορά 150 ευρώ, ενώ στην ανήλικη έδινε, σύμφωνα με τη δικογραφία, φαγητό και μικρά χρηματικά ποσά.

Η υπόθεση, όμως, δεν περιορίζεται στη μία 16χρονη, σύμφωνα με την Espresso. Στις αρχές Ιουλίου ο 33χρονος φέρεται να επικοινώνησε μέσω Viber με δεύτερη ανήλικη, επίσης 16 ετών, προτείνοντάς της να της εξασφαλίσει άνδρες έναντι χρηματικής αμοιβής. Παράλληλα, σύμφωνα με την έρευνα, είχε αναρτήσει και αγγελία χρησιμοποιώντας φωτογραφία της, ενώ και σε αυτή την περίπτωση είχε καταχωρίσει τον προσωπικό του αριθμό για την επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους.

Οι Lamborghini, η McLaren και η εικόνα στα social media

Την ίδια ώρα, ο 33χρονος είχε δημιουργήσει στα social media μια εντελώς διαφορετική εικόνα, προβάλλοντας έναν τρόπο ζωής με ακριβά αυτοκίνητα και VIP εμφανίσεις. Στους προσωπικούς του λογαριασμούς αναρτούσε φωτογραφίες με οχήματα αξίας άνω των 100.000 ευρώ, ενώ εμφανιζόταν να κυκλοφορεί με Lamborghini, McLaren και άλλα πολυτελή μοντέλα.

Οι αναρτήσεις αυτές αποτελούσαν μέρος της δημόσιας εικόνας που είχε χτίσει ως influencer, έχοντας χιλιάδες ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αστυνομική επιχείρηση στην Ηλιούπολη ολοκληρώθηκε με τη σύλληψή του, κατά την οποία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 33χρονος προέβαλε σθεναρή αντίσταση. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια, καθώς και 45 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπορία ανθρώπων σε βάρος ανηλίκων, αρπαγή ανηλίκου, πορνογραφία ανηλίκων μέσω πληροφοριακών συστημάτων, μαστροπεία κατά συρροή, βία κατά υπαλλήλων και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ο 33χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Η υπόθεση πλέον περνά στο επόμενο στάδιο της δικαστικής διερεύνησης, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ψηφιακά και άλλα στοιχεία που κατασχέθηκαν.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:34ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη εμφάνιση Χάρι μετά την επιστροφή στη Βρετανία - Το «μυστηριώδες πρότζεκτ» που ετοιμάζει

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Βίντεο με την τρελή πορεία αυτοκινήτου μέσα σε πάρκινγκ – Η οδηγός έκανε όπισθεν και έφυγε

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σπίτι μου 3»: Ακίνητα έως 300.000€ με φθηνά δάνεια έως 230.000€

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανακινεί την υπόθεση Novartis ο Πολάκης - Γιατί πάει σήμερα στον Οικονομικό Εισαγγελέα

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνας: «Ήθελα τη σύνταξη γιατί δεν είχα άλλη δουλειά», ομολόγησε η 68χρονη για τη νεκρή μητέρα της

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Πώς πιάστηκε να κλέβει ο γνωστός κομμωτής από κατάστημα

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Έχασε 1,2 δισ. σε υπερτιμολογήσεις, ελλαττωματικούς όλμους και ένα ευρύ δίκτυο διαφθοράς στα εξοπλιστικά

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Στον ανακριτή οι γονείς για το θάνατο του βρέφους - «Καταπέλτης» η ιατροδικαστική δείχνει εγκληματική ενέργεια - Τον 26χρονο θα κατηγορήσουν οι γονείς

07:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ο «δολοφόνος του καλοκαιριού» – Πότε χτυπά την Ελλάδα η βίαιη φθινοπωρινή εισβολή

07:00NEWSBOMB

Ο «κουμπαράς Πιερρακάκη» και το μεγάλο στοίχημα της αποταμίευσης – Τι συμβαίνει σε άλλες χώρες

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 8 Σεπτεμβρίου

06:52LIFESTYLE

Οι παρέες της TV - Ποιοι θα βρίσκονται στο πλευρό των παρουσιαστών

06:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έκρηξη χειροβομβίδας σε κατάστημα στην πλατεία Αμερικής

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (8/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:39ΕΛΛΑΔΑ

Η χλιδάτη ζωή του 33χρονου influencer που συνελήφθη για την έκδοση 16χρονων μέσω «ροζ» αγγελιών

06:33ΣΕΙΣΜΟΙ

Νέα μέθοδος προβλέπει πού θα σημειωθούν σεισμοί

06:32ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στο Ρίο – Αισθητός στην Πάτρα

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Ολονύχτια η μάχη των πυροσβεστών στα πύρινα μέτωπα – Red Code σήμερα σε πολλές περιοχές λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: Εξουδετερώθηκε εκρηκτικός μηχανισμός – Είχε τοποθετηθεί σε κατάστημα

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι έπληξαν στόχους στη Σαουδική Αραβία – Στο στόχαστρο και εγκαταστάσεις της ARAMCO

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ο «δολοφόνος του καλοκαιριού» – Πότε χτυπά την Ελλάδα η βίαιη φθινοπωρινή εισβολή

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Σεπτεμβρίου: Σήμερα η μεγάλη θεομητορική εορτή του Γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου – Ποιοι γιορτάζουν

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Συνελήφθη 61χρονος για απάτη σε βάρος πελάτη - Χρέωσε επανειλημμένα την τραπεζική του κάρτα

06:32ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στο Ρίο – Αισθητός στην Πάτρα

22:39ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι αγόρασε εκκλησία για να φτιάξει το «σπίτι των ονείρων» του και έφτασε κοντά στο διαζύγιο

06:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έκρηξη χειροβομβίδας σε κατάστημα στην πλατεία Αμερικής

06:39ΕΛΛΑΔΑ

Η χλιδάτη ζωή του 33χρονου influencer που συνελήφθη για την έκδοση 16χρονων μέσω «ροζ» αγγελιών

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Σεπτεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν αύριο

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Αντώνης Ρέμος – «Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα», απαντά το υπουργείο Πολιτισμού για τη σκηνή στη Θεσσαλονίκη

16:25ΚΟΣΜΟΣ

«Αντίο, μπαμπά» είπε και πήδηξε από γέφυρα - Περαστικοί κατέγραψαν τις τελευταίες στιγμές 21χρονης

15:30ΕΥ ΖΗΝ

Τι παρατηρείται στην αρτηριακή πίεση όσων τρώνε φιστίκια Αιγίνης κάθε μέρα

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Πώς πιάστηκε να κλέβει ο γνωστός κομμωτής από κατάστημα

06:33ΣΕΙΣΜΟΙ

Νέα μέθοδος προβλέπει πού θα σημειωθούν σεισμοί

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο 33χρονος πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών που κατηγορείται ότι εξέδιδε τις δύο 16χρονες

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στα Τζουμέρκα

07:00NEWSBOMB

Ο «κουμπαράς Πιερρακάκη» και το μεγάλο στοίχημα της αποταμίευσης – Τι συμβαίνει σε άλλες χώρες

13:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα συνταξιούχων: Οι νέοι δικαιούχοι της αύξησης στα €400 - Πίνακες και παραδείγματα

16:06ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Προ των πυλών απότομη αλλαγή του καιρού – Πέφτει η θερμοκρασία, έρχονται βοριάδες

23:42ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι ζωντανός»: Έκπληκτοι αστυνομικοί βρίσκουν επιζώντα στο κατεστραμμένο αυτοκίνητο από το αεροσκάφος της Amazon

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Ολονύχτια η μάχη των πυροσβεστών στα πύρινα μέτωπα – Red Code σήμερα σε πολλές περιοχές λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ