Η χλιδάτη ζωή του 33χρονου influencer που συνελήφθη για την έκδοση 16χρονων μέσω «ροζ» αγγελιών

Snapshot Συνελήφθη 33χρονος influencer που φέρεται να στρατολογούσε και εξέδιδε δύο 16χρονα κορίτσια μέσω «ροζ» αγγελιών.

Ο δράστης χρησιμοποιούσε προσωπικό του αριθμό τηλεφώνου για την οργάνωση ραντεβού και εισέπραττε χρηματικά ποσά για τις υπηρεσίες αυτές.

Στα social media προέβαλε πολυτελή τρόπο ζωής με ακριβά αυτοκίνητα, δημιουργώντας εικόνα influencer με χιλιάδες ακολούθους.

Κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια και 45 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για εμπορία ανηλίκων, πορνογραφία ανηλίκων, μαστροπεία και άλλα αδικήματα.

Ο 33χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και η υπόθεση προχωρά σε δικαστική διερεύνηση. Snapshot powered by AI

ειροπέδες σε έναν 33χρονο influencer και πρωταγωνιστή ερωτικών ταινιών πέρασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων στην Ηλιούπολη. Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες, καθώς φέρεται να είχε στρατολογήσει δύο 16χρονα κορίτσια με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους, αναλαμβάνοντας ο ίδιος να βρίσκει πελάτες και να οργανώνει τις συναντήσεις.

Η έρευνα των Αρχών ξεκίνησε μετά από καταγγελία μητέρας 16χρονης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο ο 33χρονος φέρεται να αναρτούσε αγγελίες σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου, χρησιμοποιώντας φωτογραφίες της ανήλικης και δίνοντας ως τηλέφωνο επικοινωνίας τον δικό του αριθμό. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι επικοινωνούσαν απευθείας μαζί του και εκείνος φέρεται να κανόνιζε τα ραντεβού.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε, σύμφωνα με τις Αρχές, ότι μέσα σε περίπου έναν μήνα πραγματοποιήθηκαν τέσσερα ραντεβού. Ο 33χρονος φέρεται να εισέπραττε κάθε φορά 150 ευρώ, ενώ στην ανήλικη έδινε, σύμφωνα με τη δικογραφία, φαγητό και μικρά χρηματικά ποσά.

Η υπόθεση, όμως, δεν περιορίζεται στη μία 16χρονη, σύμφωνα με την Espresso. Στις αρχές Ιουλίου ο 33χρονος φέρεται να επικοινώνησε μέσω Viber με δεύτερη ανήλικη, επίσης 16 ετών, προτείνοντάς της να της εξασφαλίσει άνδρες έναντι χρηματικής αμοιβής. Παράλληλα, σύμφωνα με την έρευνα, είχε αναρτήσει και αγγελία χρησιμοποιώντας φωτογραφία της, ενώ και σε αυτή την περίπτωση είχε καταχωρίσει τον προσωπικό του αριθμό για την επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους.

Οι Lamborghini, η McLaren και η εικόνα στα social media

Την ίδια ώρα, ο 33χρονος είχε δημιουργήσει στα social media μια εντελώς διαφορετική εικόνα, προβάλλοντας έναν τρόπο ζωής με ακριβά αυτοκίνητα και VIP εμφανίσεις. Στους προσωπικούς του λογαριασμούς αναρτούσε φωτογραφίες με οχήματα αξίας άνω των 100.000 ευρώ, ενώ εμφανιζόταν να κυκλοφορεί με Lamborghini, McLaren και άλλα πολυτελή μοντέλα.

Οι αναρτήσεις αυτές αποτελούσαν μέρος της δημόσιας εικόνας που είχε χτίσει ως influencer, έχοντας χιλιάδες ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αστυνομική επιχείρηση στην Ηλιούπολη ολοκληρώθηκε με τη σύλληψή του, κατά την οποία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 33χρονος προέβαλε σθεναρή αντίσταση. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια, καθώς και 45 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπορία ανθρώπων σε βάρος ανηλίκων, αρπαγή ανηλίκου, πορνογραφία ανηλίκων μέσω πληροφοριακών συστημάτων, μαστροπεία κατά συρροή, βία κατά υπαλλήλων και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ο 33χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Η υπόθεση πλέον περνά στο επόμενο στάδιο της δικαστικής διερεύνησης, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ψηφιακά και άλλα στοιχεία που κατασχέθηκαν.