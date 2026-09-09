Σέρρες: Επεισοδιακή καταδίωξη «λογιστών»- Ζήτησαν χρήματα από ηλικιωμένο για δήθεν χρέος στην εφορία

Snapshot Συνελήφθησαν τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας 15χρονος, για απόπειρα απάτης στις Σέρρες.

Οι δράστες προσποιούνταν λογιστές και απαίτησαν χρήματα από 65χρονο, ισχυριζόμενοι ψευδώς χρέος στην εφορία.

Ο 15χρονος συνελήφθη την ώρα που πήγαινε να παραλάβει τα χρήματα, ενώ οι συνεργοί του προσπάθησαν να διαφύγουν και συγκρούστηκαν με περιπολικό.

Κατασχέθηκαν το όχημα των δραστών και δύο κινητά τηλέφωνα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό συνεργού και άλλες πιθανές υποθέσεις.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών για περαιτέρω διαδικασία. Snapshot powered by AI

Στα χέρια της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών έπεσαν ένας 42χρονος, μια 38χρονη και ένας 15χρονος, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα απάτης.

Όπως αναφέρει το voria.gr, άγνωστος συνεργός τους επικοινώνησε τηλεφωνικά με 65χρονο, προσποιούμενος τον λογιστή. Ο δράστης ισχυρίστηκε ψευδώς ότι το θύμα οφείλει χρήματα στην εφορία και απαίτησε να παραδώσει όλο το χρηματικό ποσό που φυλούσε στο σπίτι του.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 15χρονο, την ώρα που πήγαινε να παραλάβει τα χρήματα από το υποψήφιο θύμα. Την ίδια ώρα οι συνεργοί του, ο 42χρονος και η 38χρονη, περίμεναν σε κοντινό σημείο επιβιβασμένοι σε όχημα. Μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών ο οδηγός του οχήματος προσπάθησε να διαφύγει κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με περιπολικό όχημα.

Από την αστυνομία κατασχέθηκαν το ΙΧ όχημα των δραστών καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα. Οι έρευνες παραμένουν ανοιχτές για τον εντοπισμό του τηλεφωνικού συνεργού και τη διερεύνηση τυχόν εμπλοκής των συλληφθέντων σε παρόμοιες υποθέσεις, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

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