Χανιά: Συνελήφθησαν με κάνναβη και μετρητά δύο νεαροί - Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί

Snapshot Συνελήφθησαν δύο νεαροί ηλικίας 24 και 25 ετών στα Χανιά για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 22,08 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και 400 ευρώ.

Κατασχέθηκαν επίσης ένας μεταλλικός τρίφτης κάνναβης και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με κάνναβη.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία και η προανάκριση ανατέθηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη δύο νεαρών ανδρών, ηλικίας 24 και 25 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί στα Χανιά για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στις 8 Σεπτεμβρίου, όταν αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος έκαναν έλεγχο στους δύο άνδρες.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 22,08 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και 400 ευρώ, τα οποία σύμφωνα με την Αστυνομία προέρχονταν από παράνομη δραστηριότητα.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν ένας μεταλλικός τρίφτης κάνναβης και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε κάνναβη.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

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