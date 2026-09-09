Σκηνές Φαρ Ουέστ σε beach bar στη Χαλκιδική: Παρέα «ξάπλωσε» 27χρονο Γερμάνο - Βίντεο

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 27χρονος Γερμανός τουρίστας σε beach bar της Χαλκιδικής από παρέα ατόμων που του επιτέθηκαν εντός του καταστήματος.

Οι κάμερες του καταστήματος κατέγραψαν καρέ καρέ την στιγμή της επίθεσης, που σημειώθηκε στις 6 Αυγούστου, μεταμεσονύχτιες ώρες.

Ερωτική αντιζηλία πίσω από το ξυλοδαρμό;

Σύμφωνα με πληροφορίες από όσα υποστήριξε ο 27χρονος, είχε πάει να μιλήσει με μία γνωστή του όταν ξαφνικά τον πλησίασε ένας άνδρας και τότε ο νεαρός καταλαβαίνοντας τις επιθετικές του προθέσεις απομακρύνθηκε για να δεχθεί λίγη ώρα αργότερα επίθεση από δύο άτομα με μπουνιές στο πρόσωπο και το κεφάλι καθώς και κλωτσιές.

Ταυτοποιήθηκαν οι δύο δράστες, ημεδαποί, 21 και 25 ετών.