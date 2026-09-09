Πάρος: Συνελήφθη 57χρονος για παράνομη οστρακοαλιεία - Κατασχέθηκαν 1.570 κιλά οστράκων

Snapshot Συνελήφθη 57χρονος στην Πάρο για παράνομη οστρακοαλιεία, κατόπιν καταγγελίας και έρευνας του Λιμενικού Σώματος.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 140 σάκοι με όστρακα, συνολικού βάρους 1.570 κιλών, στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Δρυού.

Η περιοχή δεν είναι οριοθετημένη ως ζώνη παραγωγής δίθυρων μαλακίων, καθιστώντας τα όστρακα επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία.

Η προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πάρου, ενώ η ποσότητα οστράκων κατασχέθηκε. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη 57χρονου ημεδαπού προχώρησαν το απόγευμα της Τρίτης στελέχη του Λιμενικού Σώματος στην Πάρο για παράβαση του άρθρου 27 παρ. 3 του Ν. 4235/2014, σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παρ. 1, 2 και 3 του Ν.Δ. 420/1970, το άρθρο 1 παρ. 3 του Π.Δ. 86/1988 και τα άρθρα 1 και 2 του Π.Δ. 227/2003 («Παράβαση της αλιευτικής νομοθεσίας – παράνομη οστρακοαλιεία – παράνομη τοποθέτηση, διατήρηση και διακίνηση οστρακοειδών στη θάλασσα»).

Συγκεκριμένα, κατόπιν καταγγελίας για παράνομη τοποθέτηση και διατήρηση οστρακοειδών (μυδιών) στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Δρυού Πάρου, εντοπίστηκαν 140 διχτυωτοί σάκοι με όστρακα, ποντισμένοι στη θάλασσα. Στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας της Λιμενικής Αρχής έθεσαν την περιοχή υπό διακριτική παρακολούθηση στο πλαίσιο της οποίας εντόπισαν και συνέλαβαν τον 57χρονο ως κάτοχο της ανωτέρω ποσότητας οστράκων. Το συνολικό βάρος των οστράκων, μετά τη ζύγισή του, ανήλθε σε χίλια πεντακόσια εβδομήντα κιλά (1.570 kg).

Κατόπιν επικοινωνίας με το Τμήμα Πρωτογενούς Τομέα της Π.Ε. Πάρου, διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω θαλάσσια περιοχή δεν είναι οριοθετημένη και κατηγοριοποιημένη ως ζώνη παραγωγής ζώντων δίθυρων μαλακίων, με συνέπεια τα αλιεύματα να θεωρούνται επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία σε περίπτωση κατανάλωσής τους.

Από το Λιμεναρχείο Πάρου που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε η ανωτέρω ποσότητα οστράκων.

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