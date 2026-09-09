Νέα εξέλιξη στο Απεσωκάρι: Μήνυση από την αδελφή του Αλέκου Δασκαλάκη – Συνελήφθη 27χρονος

Η νέα καταγγελία της αδελφής του 49χρονου και η σύλληψη του 27χρονου στο Απεσωκάρι

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

Νέα εξέλιξη στο Απεσωκάρι: Μήνυση από την αδελφή του Αλέκου Δασκαλάκη – Συνελήφθη 27χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η αδελφή του Αλέκου Δασκαλάκη υπέβαλε νέα μήνυση κατά 27χρονου για περιστατικό στο Απεσωκάρι όπου κινδύνευσε να παρασυρθεί από όχημα.
  • Ο 27χρονος συνελήφθη και αναμένεται να δώσει εξηγήσεις στις αρμόδιες Αρχές.
  • Ο 27χρονος είναι συγγενής τριών προφυλακισμένων κατηγορουμένων για τον θάνατο του Αλέκου Δασκαλάκη.
  • Ο 57χρονος πατέρας κατηγορείται για ηθική αυτουργία και ο 32χρονος γιος μαζί με έναν 59χρονο βοσκό για φυσική αυτουργία στην ανθρωποκτονία.
  • Η υπόθεση θανάτου του Αλέκου Δασκαλάκη, προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου, παραμένει υπό δικαστική διερεύνηση.
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Νέα μήνυση κατατέθηκε στις Αρχές από την αδελφή του Αλέκου Δασκαλάκη, του 49χρονου προέδρου της κοινότητας του Απεσωκαρίου που έχασε τη ζωή του τον περασμένο Μάρτιο, με την υπόθεση να βρίσκεται πλέον ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η γυναίκα προσέφυγε στις Αρχές το βράδυ της Τρίτης (8/9), καταγγέλλοντας περιστατικό που, σύμφωνα με την κατάθεση, σημειώθηκε ενώ περπατούσε στο Απεσωκάρι.

Όπως ανέφερε, ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε 27χρονος κινήθηκε προς το μέρος της, με τη γυναίκα να υποστηρίζει ότι κινδύνευσε να παρασυρθεί. Μετά την καταγγελία υπεβλήθη μήνυση εις βάρος του 27χρονου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθη σήμερα και αναμένεται να δώσει τις δικές του εξηγήσεις στις αρμόδιες Αρχές.

Ο 27χρονος είναι αδελφός του 32χρονου και γιος του 57χρονου, οι οποίοι, μαζί με έναν 59χρονο βοσκό, έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του 49χρονου Αλέκου Δασκαλάκη.

Ο 57χρονος πατέρας αντιμετωπίζει την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στην ανθρωποκτονία, ενώ ο 32χρονος γιος του και ο 59χρονος βοσκός κατηγορούνται ως φυσικοί αυτουργοί. Οι τρεις έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και υποστηρίζουν ότι δεν έχουν εμπλοκή στην υπόθεση.

Ο θάνατος του Αλέκου Δασκαλάκη τον περασμένο Μάρτιο είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, καθώς ο 49χρονος ήταν πρόεδρος του Απεσωκαρίου και γνωστό και αγαπητό πρόσωπο στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς. Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ, οι Αρχές εξετάζουν πλέον και τη νέα καταγγελία που υπεβλήθη.

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