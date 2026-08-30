Βύθιση σκάφους στην κατεχόμενη Κερύνεια - Τουλάχιστον 6 νεκροί, 172 διασωθέντες

Συνολικά 267 άτομα επάβαιναν στο σκάφος που βυθίστηκε

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Βύθιση σκάφους στην κατεχόμενη Κερύνεια - Τουλάχιστον 6 νεκροί, 172 διασωθέντες
ΚΥΠΡΟΣ
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  • Βυθίστηκε επιβατηγό πλοίο ανοιχτά της Κερύνειας στα Κατεχόμενα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον έξι νεκρούς και 172 διασωθέντες από τους 267 επιβαίνοντες.
  • Η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη υπό την καθοδήγηση του «πρωθυπουργού» Ουνάλ Ουστέλ, με τους διασωθέντες να μεταφέρονται σε νοσοκομεία.
  • Η Κυπριακή Δημοκρατία εξέφρασε άμεση ετοιμότητα να συνδράμει στις έρευνες και διασώσεις, προσφέροντας αεροναυτικά μέσα και επιχειρησιακή υποστήριξη.
  • Το ΚΣΕΔ επικοινώνησε με την UNFICYP για να μεταφέρει την προσφορά βοήθειας προς την τουρκοκυπριακή πλευρά και ζήτησε επικοινωνία με τον κατοχικό ηγέτη για συντονισμό.
  • Η Κυπριακή Δημοκρατία τονίζει την προτεραιότητα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη διαθεσιμότητα κάθε μέσου για την αντιμετώπιση της κρίσης.
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Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής ανοιχτά της Κερύνειας στα Κατεχόμενα, στη βόρεια Κύπρο, όταν το επιβατικό πλοίο που επέβαιναν αναποδογύρισε, λίγο μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι της πόλης.

Ο πρωθυπουργός του ψευδοκράτους, Ουνάι Ουστέλ, δήλωσε στο TRT Haber ότι μέχρι στιγμής 6 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 172 διασώθηκαν.

Το πλοίο ήταν το επιβατηγό Express, ιδιοκτησίας της εταιρείας Filo Jet και σύμφωνα με την τουρκοκυπριακή ιστοσελίδα Kıbrıs Postası, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου τρία μίλια ανοικτά της Κερύνειας.

Ενώ οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν πως οι επιβαίνοντες ήταν άνω των 270, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, 267 ήταν ο αριθμός των επιβατών, με 172 από αυτούς να έχουν έως τώρα διασωθεί.

Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση διάσωσης και όπως αναφέρουν τουρκοκυπριακά μέσα, έχει στηθεί Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, υπό τον «πρωθυπουργό» Ουνάλ Ουστέλ.

Επί τόπου έσπευσαν σκάφη των κατοχικών δυνάμεων, ελικόπτερο και παρακείμενα πλοία. Στην περιοχή επικρατεί σφοδρή θαλασσοταραχή που δυσχεραίνει το έργο της διάσωσης και περισυλλογής των ναυαγών. Οι επιβάτες που μεταφέρονται στην ακτή διακομίζονται με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία.

«Γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να καταστεί δυνατή η ταχεία αντίδραση των υπηρεσιών διάσωσης και υγείας», ανέφερε τοπικός αξιωματούχος. Μέχρι στιγμής, «περίπου 100 επιβάτες έχουν μεταφερθεί στην ακτή», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει πληροφορίες για τον αριθμό των επιβαινόντων στο πλοίο. «Το πλοίο που ανατράπηκε στα ανοικτά της Κερύνειας βυθίζεται. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται», τόνισε.

Έτοιμη η Κυπριακή Δημοκρατία να συνδράμει

Σύμφωνα με κυπριακά μέσα, από την πρώτη στιγμή η Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω του ΚΣΕΔ, δήλωσε ετοιμότητα να συνδράμει άμεσα στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με αποκλειστική προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, το ΚΣΕΔ επικοινώνησε με την UNFICYP, ζητώντας να μεταφερθεί προς την τουρκοκυπριακή πλευρά ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, ακόμη και να αναλάβει την επιχείρηση με τα διαθέσιμα αεροναυτικά μέσα έρευνας και διάσωσης.

Παράλληλα, ο Κύπριος πρόεδρος, μέσω του Ελληνοκύπριου διαπραγματευτή, ζήτησε να υπάρξει επικοινωνία με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ακριβώς για να καταστεί σαφής η ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η θέση της Λευκωσίας σε ανάλογες περιπτώσεις είναι ξεκάθαρη, καθώς «όταν βρίσκονται ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο, συμβάλλουμε με κάθε διαθέσιμο μέσο».

Η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει τα μέσα, την επιχειρησιακή δυνατότητα και, κυρίως, την ετοιμότητα να συνδράμει άμεσα, σημειώνεται σχετικά.

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