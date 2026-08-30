Κατεχόμενα: Αναποδογύρισε πλοίο με 267 επιβάτες ανοιχτά της Κερύνειας - Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Snapshot Επιβατηγό πλοίο με 267 επιβάτες αναποδογύρισε ανοιχτά της Κερύνειας στα Κατεχόμενα.

Υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, αλλά δεν έχει διευκρινιστεί ο αριθμός ή η σοβαρότητα των τραυματισμών.

Ασθενοφόρα των κατοχικών αρχών βρίσκονται σε ετοιμότητα για τη διάσωση και μεταφορά των επιβατών.

Το πλοίο ήταν καταμαράν παλαιάς κατασκευής από υαλοβάμβακα, που υπέστη σοβαρή ζημιά και κόπηκε στα δύο.

Υπάρχουν αμφιβολίες για την καταλληλότητα του υλικού κατασκευής του σκάφους για ναυσιπλοΐα. Snapshot powered by AI

Επιβατικό πλοίο αναποδογύρισε ανοιχτά της Κερύνειας στα Κατεχόμενα, το μεσημέρι της Κυριακής, λίγο μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι της πόλης.

Όπως αναφέρει το philenews.com, πρόκειται για το επιβατηγό Express, ιδιοκτησίας της εταιρείας Filo Jet και σύμφωνα με την τουρκοκυπριακή ιστοσελίδα Kıbrıs Postası, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου τρία μίλια ανοικτά της Κερύνειας, ενώ στο πλοίο βρίσκονταν συνολικά 279 άτομα.

Ο Μουράτ Σενκούλ, «δήμαρχος» της πόλης της Κερύνειας, δήλωσε στο CNN Turk ότι οι 159 από τους 258 επιβάτες του πλοίου έχουν εντοπιστεί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός τους ούτε η σοβαρότητα της κατάστασής τους. Ασθενοφόρα των κατοχικών αρχών έχουν τεθεί σε ετοιμότητα για την παραλαβή και μεταφορά των διασωθέντων.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για καταμαράν, ενώ διατυπώθηκαν ισχυρισμοί ότι το υλικό κατασκευής του σκάφους ενδεχομένως να μην ήταν κατάλληλο για χρήση στη ναυσιπλοΐα. Αναφέρεται επίσης ότι το πλοίο ήταν παλαιό και ότι η κατασκευή από υαλοβάμβακα υπέστη σοβαρή ζημιά, με αποτέλεσμα να κοπεί γρήγορα στα δύο.

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