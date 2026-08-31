Κερύνεια: Σπαρακτική κραυγή μητέρας για τα δύο αγνοούμενα παιδιά - «Γλίστρησαν από τα χέρια μου»

Δραματικές ώρες στην Κερύνεια για τις οικογένειες των νεκρών και των αγνοουμένων - Στους 8 οι νεκροί και στους 18 οι αγνοούμενοι από το ναυάγιο του «Filo Jet» - Στο επίκεντρο οι καταγγελίες επιζώντων και οι ευθύνες για την τραγωδία

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Κερύνεια: Σπαρακτική κραυγή μητέρας για τα δύο αγνοούμενα παιδιά - «Γλίστρησαν από τα χέρια μου»
ΚΥΠΡΟΣ
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  • Το ναυάγιο του «Filo Jet» στην Κερύνεια έχει προκαλέσει οκτώ νεκρούς και 18 αγνοούμενους, μεταξύ των οποίων και παιδιά.
  • Επιζώντες κατήγγειλαν προειδοποιήσεις για εισροή νερών στο πλοίο που δεν αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως.
  • Δεκαέξι ύποπτοι, μεταξύ των οποίων μέτοχοι και μέλη πληρώματος, οδηγούνται στη δικαιοσύνη για την τραγωδία.
  • Παρά το δυστύχημα, η εταιρεία Filo Denizcilik Şti. Ltd συνεχίζει τα δρομολόγια από την Κερύνεια προς το Taşucu.
  • Οι οικογένειες των θυμάτων ζουν σε κατάσταση οδύνης και αναζητούν απαντήσεις για την τύχη των αγαπημένων τους.
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Σκηνές ανείπωτης οδύνης εκτυλίσσονται στην κατεχόμενη Κερύνεια, καθώς οι οικογένειες των θυμάτων και των αγνοουμένων του πολύνεκρου ναυαγίου περιμένουν με αγωνία οποιαδήποτε πληροφορία για την τύχη των δικών τους ανθρώπων.

Ανάμεσα στους αγνοούμενους βρίσκονται και παιδιά. Ιδιαίτερα συγκλονιστική είναι η περίπτωση δύο αδελφιών, τα οποία επέβαιναν στο πλοίο μαζί με τους γονείς τους.

Σε βίντεο από το λιμάνι, η μητέρα και ο πατέρας περιμένουν με αγωνία κάποια είδηση για τα παιδιά τους. Η μητέρα, εμφανώς συντετριμμένη περιγράφει με λίγες λέξεις το μέγεθος της τραγωδίας: «Τα δύο παιδιά μου γλίστρησαν μέσα από τα χέρια μου. Δεν μπόρεσα να τα κρατήσω».

Όσο περνούν οι ώρες, νέα βίντεο και μαρτυρίες από το ναυάγιο έρχονται στη δημοσιότητα, αποκαλύπτοντας τον πανικό που επικράτησε τόσο κατά τη διάρκεια όσο και αμέσως μετά το περιστατικό.

Ένας από τους επιζώντες, ο Αχμέτ Ασί, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε στη θάλασσα. Όπως ανέφερε, δεν γνώριζε κολύμπι, ωστόσο αναγκάστηκε να πηδήξει στο νερό, φορώντας σωσίβιο που του έδωσε άλλος επιβάτης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν και οι αναφορές του σχετικά με τις προειδοποιήσεις που φέρεται να είχαν προηγηθεί. Σύμφωνα με τον ίδιο, επιβάτες είχαν αντιληφθεί ότι το πλοίο έβαζε νερά και είχαν προειδοποιήσει σχετικά, χωρίς –όπως υποστηρίζει– να υπάρξει έγκαιρη αντίδραση.

Οι καταγγελίες αυτές αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο της έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Στο «δικαστήριο» 16 ύποπτοι

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Στην κατεχόμενη Κερύνεια οδηγήθηκαν ενώπιον του λεγόμενου «Δικαστηρίου» συνολικά **16 ύποπτοι** για το ναυάγιο του «Filo Jet».

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο μέτοχος της εταιρείας στην οποία ανήκε το πλοίο, ο καπετάνιος, ο δεύτερος καπετάνιος, ο αρχιμηχανικός, ο δεύτερος μηχανικός και μέλη του πληρώματος.

Κατά τη διαδικασία τέθηκαν ερωτήματα και για τη συντήρηση του πλοίου, με τον «δικαστή» να ζητά να πληροφορηθεί ποιος είχε την ευθύνη για τις σχετικές εργασίες.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν ενώπιον του «Δικαστηρίου», οι εργασίες συντήρησης είχαν ολοκληρωθεί και είχε δοθεί σχετική έγκριση από τη λεγόμενη «Λιμενική Αρχή» τον Ιούνιο του 2026.

Αρχικά, εννέα άτομα είχαν οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης στο πλαίσιο της έρευνας. Στη συνέχεια, προστέθηκαν ακόμη επτά ύποπτοι, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 16.

Την ώρα που οι οικογένειες θρηνούν τους νεκρούς τους και αναζητούν τους αγνοούμενους, προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση η πληροφορία ότι η εταιρεία που εκτελούσε το συγκεκριμένο δρομολόγιο φέρεται να συνεχίζει τα ταξίδια της.

Σύμφωνα με τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, η εταιρεία Filo Denizcilik Şti. Ltd έχει προγραμματίσει νέο δρομολόγιο από την Κερύνεια προς το Taşucu για την 1η Σεπτεμβρίου στις 14:00, ενώ εισιτήρια φέρεται να εξακολουθούν να διατίθενται και για τις επόμενες ημέρες.

Το γεγονός αυτό προσθέτει ακόμη ένα ερώτημα στην ήδη βαριά σκιά που έχει πέσει πάνω από την υπόθεση.

Το ναυάγιο του «Filo Jet» έχει αφήσει πίσω του οκτώ νεκρούς και 18 αγνοούμενους ενώ οι οικογένειες παραμένουν καθηλωμένες στην αγωνία, περιμένοντας απαντήσεις.

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