Κερύνεια: «Η πλώρη έσπασε από τα κύματα» υποστήριξε ο καπετάνιος του καταμαράν

Την εκδοχή ότι η πλώρη του Filo Jet υπέστη σοβαρή ζημιά από τα κύματα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η εισροή υδάτων που οδήγησε τελικά στην ανατροπή του πλοίου, παρουσίασε ο καπετάνιος του επιβατηγού κατά την κατάθεσή του μετά το πολύνεκρο ναυτικό δυστύχημα στα ανοικτά της Κερύνειας.

«Η πλώρη έσπασε από τα κύματα», φέρεται να υποστήριξε ενώπιον του λεγόμενου «δικαστηρίου» της κατεχόμενης Κερύνειας, όπου οδηγήθηκε μαζί με επτά μέλη του πληρώματος και έναν υπάλληλο της εταιρείας.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός της τραγωδίας ανέρχεται σε οκτώ νεκρούς, ενώ 18 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται και οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται.

Στο «δικαστήριο» οι συλληφθέντες

Η δικαστική διαδικασία ακολούθησε τη σύλληψη του καπετάνιου Μ.Ö., επτά μελών του πληρώματος και ενός υπαλλήλου της εταιρείας. Οι κατοχικές αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, καθώς και το ενδεχόμενο να προκύπτουν ευθύνες για τους θανάτους.

Μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων ταυτότητας των κατηγορουμένων, ο δικαστής διέταξε να οδηγηθούν ενώπιον του «δικαστηρίου» και επτά άτομα που καταζητούνται για «πρόκληση θανάτου εξ αμελείας». Η ακροαματική διαδικασία ορίστηκε να συνεχιστεί στις 11:30, τοπική ώρα, με την προσαγωγή τους, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Δεν υπήρχε πρόβλημα με τον καιρό»

Κατά τις καταθέσεις τους, ο καπετάνιος και τα μέλη του πληρώματος φέρονται να υποστήριξαν ότι η αλληλουχία των γεγονότων ξεκίνησε όταν η πλώρη του πλοίου υπέστη ζημιές εξαιτίας των κυμάτων.

Παράλληλα, ανέφεραν ότι κατά την αναχώρηση δεν υπήρχε πρόβλημα με τις καιρικές συνθήκες, ενώ υποστήριξαν πως το Filo Jet διέθετε όλες τις απαραίτητες άδειες ναυσιπλοΐας και λειτουργίας.

Κεντρικό σημείο της κατάθεσης του καπετάνιου αποτελεί ο ισχυρισμός ότι «η πλώρη έσπασε από τα κύματα», εκδοχή που πλέον εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της τραγωδίας.

Τα στοιχεία που ζητά το «δικαστήριο»

Οι κατοχικές αρχές έχουν ζητήσει τη συγκέντρωση πρόσθετων στοιχείων, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος και να διερευνηθεί εάν υπήρξαν παραλείψεις ή άλλες ευθύνες.

Μεταξύ άλλων, ζητήθηκε η συλλογή τεχνικών δεδομένων και η λήψη καταθέσεων από μάρτυρες, καθώς και ενημέρωση για το εάν έχει αρχίσει αντίστοιχη έρευνα στην Τουρκία. Παράλληλα, αναμένεται να συμπληρωθούν τα υπόλοιπα έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση.

Πήρε νερά και επιχείρησε να επιστρέψει στην Κερύνεια

Το Filo Jet, ταχύπλοο επιβατηγό πλοίο που εκτελεί το δρομολόγιο Κερύνεια – Τασουτσού Μερσίνης, άρχισε να παίρνει νερά από το μπροστινό τμήμα του λίγο μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι της Κερύνειας το απόγευμα της Κυριακής.

Όταν έγινε αντιληπτό το πρόβλημα, το πλοίο επιχείρησε να επιστρέψει στο λιμάνι της Κερύνειας. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας επιστροφής, ωστόσο, ανατράπηκε.

Στο Filo Jet επέβαιναν συνολικά 267 άνθρωποι – 259 επιβάτες και οκτώ μέλη πληρώματος. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, 241 άνθρωποι διασώθηκαν και οκτώ έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των 18 αγνοουμένων βρίσκονται σε εξέλιξη.

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